Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Çocuk Kültür ve Sanat Merkezlerinde (ÇKSM) öğrenim gören miniklere yönelik olarak Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda trafik kurallarının aktarıldığı eğitim düzenlendi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü işbirliği kapsamında, Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda, il genelindeki çeşitli kurumlarda eğitim gören miniklere yönelik trafik eğitimleri gerçekleştiriyor.

Eğitimlerle çocukların trafik kültürü kazanarak hayatlarının ilerleyen dönemlerinde, trafik ortamında herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmasının önlenmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda Akhisar ÇKSM, Salihli ÇKSM, Kula ÇKSM ve Selendi ÇKSM öğrencileri, Çocuk Trafik Eğitim Parkı’na gelerek trafik kurallarının anlatıldığı eğitime katıldı. Jandarma trafik personellerinin eşliğinde gerçekleştirilen eğitimlerde yaya ve sürücülerin uyması gereken kurallar aktarıldı.

Aynı zamanda trafik kurallarını içeren çocuklara özel hazırlanmış bir animasyon filmi de izlendi. Sınıfta trafik kurallarına dair genel bilgiler verilmesinin ardından uygulamalı eğitime geçildi. Trafik kurallarını uygulamalı olarak gören minikler, bir yandan da eğitim araçlarını kullanınca parkur eğlenceli anlara sahne oldu. ÇKSM öğrencileri, eğitimde hayat kurtaran trafik kurallarıyla tanıştıktan sonra tesis görevlilerinden de hediyelerini alınca mutlulukları yüzlerine yansıdı.