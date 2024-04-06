Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Kadir Gecesi vesilesiyle Emir Sultan Camii’nde teravih çıkışı vatandaşlarla buluştu. Başkan Bozbey, Bursa’nın yaşam kalitesini arttıracak projeleri hayata geçirerek Bursalıların memnuniyetini ile birlikte şehrin değerini de arttıracaklarını ifade etti.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, BUSKİ’de gerçekleşen mazbata töreninin ardından Emir Sultan Camii’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Emir Sultan Camii meydanında Bursalıların büyük ilgiyle karşıladığı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursalıların Kadir Gecesini tebrik ederek vatandaşlara lokma dağıtırken onlarla sohbet de etti. Başkan Bozbey, mazbata töreninin hem Ramazan ayına hem de Kadir Gecesine denk gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Vatandaşlardan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevi için tebrikler alan Başkan Bozbey, teveccühlerinden ötürü Bursalılara teşekkür etti.

“Türkiye’nin ve Avrupa’nın örnek kenti olacağız”

Bugünün tarihi bir gün olduğunu belirterek söze başlayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Bursalı hemşerilerimiz bize inandılar ve bize sahip çıktılar. 20 sene Nilüfer’de kimseyi ötekileştirmeden yöneticilik yaptık. Herkesin sorununu önemsedik ve çözüm ürettik. Sıkıntısı olan hiçbir vatandaşımızı mağdur ve ihmal etmedik. Nilüfer ilçemizi Türkiye’nin örnek ilçelerinden biri haline getirirken yine Nilüfer’i yurtdışından da bilinen bir ilçe haline getirdik. Şimdi ki hedefimiz ise Büyükşehir Belediyesi olarak Bursa’mızı, Türkiye’nin ve Avrupa’nın önde gelen şehirlerinden biri haline getirmek. Çalışma arkadaşlarımız, bizim yol arkadaşlarımızdır. Bunu hep birlikte başaracağız” diye konuştu.

“Bursa’da yaşam kalitesini arttıracağız”

Mazbata teslimiyle beraber mesaiye başladıklarını dile getiren Başkan Bozbey, Bursa’nın dört bir yanındaki Bursalı hemşerilerin eşit şekilde hizmetlerden faydalanacağı, hiç kimsenin ayrıştırılmayacağı ve herkesin adil bir şekilde yaşayacağı bir düzen getireceklerini belirtti. Başkan Bozbey, “Bu hayırlı günde almış olduğumuz mazbata ile birlikte Bursa’mızın Fethinin 698. yıl dönümünde de devir teslim törenimiz gerçekleşecek. Yöneticilerimizle, çalışma arkadaşlarımızla birlikte Bursa’da yaşam kalitesini yükseltecek yatırım ve hizmetleri hayata geçireceğiz. Çocuklarımızı, gençlerimizi, engelli vatandaşlarımızı, tüm Bursalıları ve can dostlarımızı gülümsetmeyi hedefliyoruz. Bursa’nın yaşam kalitesini arttıracağımız gibi Bursalıların memnuniyetini ve Bursa’nın değerini de arttırmış olacağız” dedi.