Dünyanın en büyük fuar organizatörü Informa Markets tarafından Çin, Hindistan, Endonezya ve Amerika’da düzenlenen CBME fuarlarının Türkiye ayağında hazırlıklar başladı.BURSA (İGFA) - Uluslararası anne, bebek ve çocuk ürünleri sektörü, yeni ticaret fırsatları için CBME Türkiye’nin 42’nci edisyonunu bekliyor. Informa Markets tarafından İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek fuarda, Bursalı firmaların da aralarında olduğu 1.000’in üzerinde marka, 120’den fazla ülkeden 20 bin profesyonel ile bir araya gelecek.

Düzenlenen her yeni buluşmada sektörünün ihracatına doğrudan milyonlarca dolar katkı sağlayan CBME Türkiye, 2024 hazırlıkları kapsamında bir taraftan mevcut pazarları güçlendirmeye devam ederken, diğer yandan özellikle Afrika ve Amerika bölgelerindeki pazarlama faaliyetlerine yoğunlaşarak, sektöre yeni ticaret kanalları açmayı hedefliyor.

CBME Türkiye 2024’ün stant satışlarının başladığını duyuran Informa Markets, online ziyaretçi kayıtlarının ise Haziran ayında açılmasının beklendiğini açıkladı.