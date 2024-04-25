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Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu judocular şampiyonayı 5 altın 2 gümüş ve 4 bronz genel toplamda 11 madalya ile zirvede tamamladı. Kağıtspor’u 2. sırada İstanbul, 3.sırada ise Konya takip etti.

Şampiyonada mücadele eden mavi beyazlı judoculardan +100 Kg’da Tunahan Tutar 1., 81 Kg’da Emir Selim Arı 1., 81 Kg’da Erman Gürgen 3., 90 Kg’da Seydi Güneş 1., 73 Kg’da Emre Yazgan 1., 73 Kg’da Emre Karaduman 2., 66 Kg’da Ali Bozkurt 1., 66 Kg’da Abdulsamet Çakır 2., 66 Kg’da Hilmi Mucık 3., 66 Kg’da Samet Kaydu 3., 48 Kg’da Zeynep Betül SARIKAYA 3. olarak kürsüde yer aldı.

Sporun başkenti Kocaeli’nin gençleri judoda zirvede. Gençler Türkiye Şampiyonasında 1 Numara Kağıtspor KOCAELİ (İGFA) - Türkiye Judo Federasyonu tarafından Kocaeli Şehi̇t Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda düzenlenen Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonasına Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor damga vurdu.

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