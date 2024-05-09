Herkes Duysun TV ekranlarında Gazeteci-Yazar Yavuz Gerçekçi'nin moderatörlüğünde yayınlanan Gerçek Sesler programının bugünkü konuğu Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Derneği (GÜMTOB) Başkanı Buğra Artıç oldu.GÜLSÜM YILDIRIM/MUSA YEŞİLDAĞ/HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Herkes Duysun TV ekranlarında Gerçek Sesler programında Bursa'nın turizm haritası değerlendirildi.

2024 yılının ilk çeyreğinde beklentilerinin nasıl gerçekleştiğini belirten Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Derneği (GÜMTOB) Başkanı Buğra Artıç, "Genellikle yoğunluklar paralel olarak gidiyor. Ben öncelikle 2023'ü özetlemek isterim. Deprem felaketi sebebiyle güzel bir başlangıç yapamadık. Aslında depremden etkilenmedik, olası Marmara Depremi riskinden etkilendik. Daha sonra da enflasyondan kaynaklanan maliyet artışından dolayı da istediğimiz doluluğu göremedik. 2024 yılında beklenti ve doluluk oranlarımız için gayet iyi diyebiliriz. Özellikle bayram dönemlerinde Bursa, turist akınına uğradı. Otellerimizin doluluk oranı yüzde 100 oranına ulaştı diyebilirim. Fiyatlardaki genel artış bir nebze olsun dizginlendi. Görünen rakamlarımız iyi gidiyor, inşallah güzel bir yaz sezonu geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

"FUAR VE KONGRELERE AĞIRLIK VERİLMELİ"

Bursa'daki konaklama potansiyelini artıma konusunda birtakım projeleri olduğunu belirten Artıç, "2-3- yıl öncesinde dışarıdan gelenler Bursa'da 2 geceden fazla konaklamıyorlardı. Günümüzde ise yolların kısalması günübirlikçilerin sayısını da artırıyor ancak Bursa, günübirlik gezilecek bir yer değil. Turizm şehri olduğumuz aşikar. Özellikle kış sezonunda kurumsal konaklamarın erkisi çok büyük. Sanayinin de merkezi olan bir yerde fuar ve kongrenin de gelişmesi taraftarıyız. Bursa'da yapılabilecek kongreler bizim geceliğimizi artıracaktır. Sanayinin bu kadar yoğun olduğu bir şehirde fuar ve kongreye ağırlık verilmelidir." dedi.

Bursa’da yapılan gastro festivallerinin de büyük ses getirdiğini belirten Artıç, “Gastronmi Festivali Bursa'nın olmazsa olmazı. Bunu iyi değerlendirmek lazım. Önümüzdeki beş yıl içerisinde çok daha farklı noktalarda olacağımıza inanıyorum." şeklinde konuştu.