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Çocuklarda burun kanamasının genellikle üst solunum yolu enfeksiyonları veya hava değişimi gibi nedenlerden kaynaklanabildiğini kaydeden uzmanlar, yaşlılarda burun kanamasının ise çok daha ciddi bir durum olduğunu söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi K. Ali Rahimi, burun kanamaları hakkında bilgilendirdi.

Burun kanamalarının aile için çok önemli bir durum olduğunu dile getiren Dr. Öğr. Üyesi K. Ali Rahimi, “Kanamanın miktarı ve hacmi ne olursa olsun aile içinde büyük bir paniğe yol açar. Burunda kanama görüldüğünde hastalar yaşına göre ayrılıyor.” dedi.

ÇOCUKLARDA BURUN KANAMASI NASIL DURDURULUR?

Çocuklarda burun kanamasının üst solunum yolu enfeksiyonu ya da hava değişimi gibi durumlarda görülebildiğini ifade eden Dr. Öğr. Üyesi K. Ali Rahimi, “Burun kemiğinin alt kısmındaki yumuşak bölgeyi en az 4 dakika boyunca sıkarak burun kanamalarını büyük oranda durdurabilirsiniz. Burun kanamasında buruna peçete pamuk gibi cisimler sokmak doğru bir müdahale değildir. Burun daha fazla travmatize olur. Bir kez sümkürdükten sonra baskı yapmak en doğru müdahaledir.” diye konuştu.

YAŞLILARDA BURUN KANAMASI

Yaşlılarda burun kanamasının çok daha ciddi bir durum olduğunu kaydeden Dr. Öğr. Üyesi K. Ali Rahimi, “Yüksek tansiyon burun kanamasına neden olabilir. Bu sebepten dolayı kanamadan önce tansiyonun ölçülmesi gerekmektedir. Yaşlılarda daha derinden burun kanaması olmaktadır. Yaşlılarda burun kanaması olduğu zaman hiçbir müdahalede bulunmadan direkt doktora başvurulması gerekmektedir. Çeşitli tamponlarla, cerrahi yöntemlerle ya da radyolojik tedavi yöntemleri ile müdahale edilir. Burun kanamaları yüksek tansiyon hastalarında hayat kurtarıcı bir etkiye sahiptir, fakat kanama dursa da durmasa da bir doktora başvurmak mutlaka gerekir.” dedi.

Dr. Öğr. Üyesi K. Ali Rahimi, özellikle küçük yaştaki çocuklarda hava koşulları, özellikle nem, sıcaklık ve soğuğun burun kanamasını artırabildiğini ifade etti.

Çocukların burun mukozası hassas olduğu için bu durum çocuklarda daha sık yaşanabileceğine vurgu yaparak, "Bu tür kanamaların durdurulması oldukça basittir. İlk olarak baskı yöntemi kullanılmalıdır. Yani, burun ön kısmında ‘Little’ bölgesi olarak adlandırdığımız kemiğin altındaki yumuşak bölgeyi tutup, parmakla 4 dakika boyunca bastırmak gerekmektedir. Daha sonra, uzman tarafından verilen kremler ile bu bölgenin kanaması kalıcı olarak durdurulur ve epitelize edilir.” diye konuştu.