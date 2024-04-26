Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası Eğitim Vakfı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren BUTGEM ile Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı arasında “Mesleki Eğitim İşbirliği” protokolü imzalandı. Protokol kapsamında Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nde cezaları infaz edilen yükümlülere yönelik istihdam odaklı mesleki eğitim kursları düzenlenecek.BURSA (İGFA) - BUTGEM’in Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan merkez binasında gerçekleştirilen protokole Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Abidin Şakir Özen, BTSO Divan Kâtibi Gülçin Güleç, BTSO Hizmet Ticaret Konseyi Başkanı Turgay Güler, BTSO Meclis Üyesi Irmak Aslan ve Bursa yargı camiasından önemli isimler de katıldı.

Programın açılışında konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, insan kaynağının önemine işaret ederek, “Bursa'da 15-64 yaş arası nüfusun yarısı çalışma hayatının içinde. Ancak 1 milyona yakın insanımız, hiçbir ekonomik faaliyette yer almıyor. İşte bu merkezimiz tam da bu noktada çalışmayan nüfusun meslek sahibi yapılması ve sektörden gelen talepler doğrultusunda istihdama kazandırılmasını amaçlıyor.” diye konuştu. Mesleki eğitimin, sadece bireylerin geleceğini şekillendiren bir yol değil, aynı zamanda toplumların ve ülkelerin kalkınmasının temel taşlarından biri olduğunu ifade eden İbrahim Burkay, “Güçlü bir gelecek, ancak iyi kurgulanmış bir mesleki eğitim sistemi ile mümkündür. BTSO olarak eğitime yaptığımız yatırımı hiçbir koşulda kaybettirmeyen ve en kârlı yatırım olarak görüyoruz. Bu kapsamda “insana yatırım geleceğe yatırımdır” anlayışıyla hareket ederek, mesleki eğitim, mesleki standartların yükseltilmesi ve istihdama dönük birçok önemli proje gerçekleştirdik.” dedi.

İSTİHDAMDA ÖRNEK PROJE BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, yeme-içme, turizm ve konaklama sektörlerinin ihtiyaçları doğrultusunda BTSO Mutfak Akademi projesini hayata geçirdiklerini belirterek, “Mutfak Akademi, sosyal sorumluluk anlayışıyla özellikle kadınlarımızın, gençlerimizin ve dezavantajlı bireylerimizin de iş hayatına kazandırılmasında önemli bir görev üstleniyor. Bu kapsamda Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile birlikte çok önemli çalışmalara imza atıyoruz. Bugün de bu alandaki çalışmalarımızı bir adım daha ileriye taşıyacak önemli bir işbirliği protokolü gerçekleştirdik. Sektörümüzün bölgesel iş gücü ihtiyaçları doğrultusunda, Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nde cezaları infaz edilen yükümlülere yönelik, istihdam odaklı mesleki eğitim kursları düzenleyeceğiz. Burada öncelikli amacımız dezavantajlı bireylerin mesleki eğitim yoluyla istihdama katılımlarına destek olmak, bu kişileri topluma faydalı bireyler haline getirerek sosyal uyumlarını kolaylaştırmaktır. Gerçekleştirdiğimiz protokolün kurumlarımız ve kentimiz için hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

“PROTOKOLÜ, FARKINDALIK OLUŞTURMA ADINA ÇOK KIYMETLİ BULUYORUM” Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, BTSO’nun çok değerli bir kurum olduğunu ve Mutfak Akademi projesi ile bir irade ortaya koyduğunu söyledi. Türkiye’nin 85 milyonluk nüfusa sahip olduğunu belirten Solmaz, “Bizim için bütün vatandaşlarımız değerli. Bu noktada BTSO Yönetim Kurulu Başkanımızın çalışma arkadaşlarıyla göstermiş olduğu irade ile tüm vatandaşlarımızın faydalanabileceği bir model oluşturuldu. Kendi eğitimini yeterli görmeyen ve o eğitimle istediği yaşam standartına kavuşamayan insanlarımız var. Gerçekleştirdiğimiz iş birliğiyle vatandaşlarımızın bu sıkıntısını gidereceğiz. İmzaladığımız protokolü farkındalık oluşturma adına da çok kıymetli buluyorum. Burada alınan eğitim ile dezavantajlı gruplarımız iş aramasına gerek kalmadan iş sahipleri onları bulacak. Projeyi bu aşamaya kadar getiren başta BTSO Başkanı Sayın İbrahim Burkay olmak üzere BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Abidin Şakir Özen’e ve BTSO Meclis Üyesi Irmak Aslan’a teşekkür ederim.” diye konuştu.

“EKONOMİK KALKINMANIN TEMELİ MESLEKİ EĞİTİM” BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Abidin Şakir Özen, Türkiye’de ekonomik kalkınmanın temelini mesleki eğitimin oluşturduğunu söyledi. Bursa’nın güçlü sanayisi ile mesleki ve teknik eğitim alanında büyük bir potansiyele sahip olduğunu ifade eden Özen, “Bugün de BUTGEM ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılığımız ile mesleki eğitim işbirliği protokolünü gerçekleştirdik. 2018 yılında gerçekleştiriğimiz protokol kapsamında dezavatajlı grupların oluşturduğu 100 kursiyerimizin meslek sahibi olmasına imkan oluşturmuştuk. Bugün gerçekleştirdiğimiz protokol de denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan veya eski hükümlüler gibi istihdam açısından dezavantajlı grupların meslek sahibi olmasını sağlayacak. Kursu başarı ile tamamlayan kursiyerlerimizin istihdamlarına öncelik verilecek. Nitelikli istihdama güç katacağına inandığımız protokolün kentimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

BTSO Meclis Üyesi Irmak Aslan da toplantıda BTSO Mutfak Akademi projesine ilişkin sunum gerçekleştirdi. Konuşmaların ardından BTSO Yönetim Kurulu Başkanı ve Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, ‘Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü’nü imzaladı. Protokülün ardından barista eğitimini tamamlayan denetimli serbestlikten faydalanan yükümlülerin sertifika töreni gerçekleşti. Program workshop ile sona erdi. VVVVVVVVVVVVVVVVVV