İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Ulaşım Birimi, yaptığı çalışmalarla dikkatleri üzerine topluyor. Türkiye’de ilkleri gerçekleştirerek diğer illerdeki esnaf teşkilatlarına da örnek olan İESOB Ulaşım Birimi, İzmir Ticaret Odası tarafından da ödüle layık görüldü.İZMİR (İGFA) - Çalışmalarını İESOB Eğitim Danışmanlık ve Organizasyon Hizmetleri İktisadi İşletmesi ünvanı ile yürüten Ulaşım Birimine, 2021 ve 2022 yıllarında sergilediği üstün çalışmalar nedeniyle İzmir Ticaret Odası tarafından iki ayrı Takdirname verildi.

ULAŞIM SORUMLULUĞU AĞIR BİR GÖREV

İzmir Esnaf Teşkilatı’nın kent ulaşımının yüzde 40’ını üstlendiğini hatırlatan İESOB Başkanı Yalçın Ata, ‘Taksici, minibüsçü, servisçi, kamyonetçi, taksi dolmuşçular yani yollarda ter döken emektar ve fedakar şoför esnafı sorumluluğu büyük bir işi icra ediyorlar. İnsanların kendilerinin ve ailelerinin canları bize emanet. Bu bilinç ile üyelerimiz toplumun güvenli ve rahat olacak şekilde ulaşımını üstleniyorlar. İzmir Birliği olarak ulaşım konusuna büyük önem veriyor, şoför odalarımız ile işbirliği içinde İzmirlilerin kaliteli ve emniyetli ulaşım hizmeti alabilmeleri için gerekenleri yapıyoruz. Her geçen gün çıtayı biraz daha yükselterek, gelişen dijital çağın imkanlarını da kullanarak topluma sunulan ulaşımın kalitesini yükseltiyor, şoför esnafına da daha verimli hizmetler veriyoruz. Özverili çalışmalarıyla çalışmalarımızı zirveye taşıyan Ulaşımdan Sorumlu Başkanvekilimiz Necdet Heppekcan ile Genel Koordinatörümüz Alpay Kılıçkaya’yı gönülden tebrik ediyorum’ dedi.

ULAŞIMDA DİJİTAL DEVRİM

İESOB Ulaşım Birimi’nin farkındalık yaratan çalışmaları hayata geçirdiğini kaydeden İESOB Başkanvekili Necdet Heppekcan ise, ‘Daha önce uzun kuyruklarla taksici için çileye dönüşen tarife ayarı, artık İzmir’de dijital olarak tek bir tuşa basılarak yapılıyor. Şoför tanıtım kartlarında da dijital devrim yaparak kartların başvuru ve teslim sürecini online sisteme taşıdık. 14 günlük kart teslim süreci 2 güne indi.

Bunların yanı sıra şoför odalarımıza Araç Uygunluk Taahhütnameleri Onaylama Yetkisi alarak esnafı masraflardan, zaman ve iş kaybından kurtardık. Okul servis araçlarındaki rehber personelin tanıtım kartlarının odalarımız aracılığıyla verilmesini, taksi ve minibüslerde araç yaş sınırının 15 e çıkarılmasını, tahsis belgesi ile çalışma ruhsatı ve GİB başvurularında oda üyelik belgesinin aranmasını sağladık.’ dedi.

Ulaşım çalışmalarında diğer kurumlarla ortak çalışmalar yaptıklarını kaydeden Genel Koordinatör Alpay Kılıçkaya da, UKOME ve İBB Ulaşım Birimi Müdürleri ile samimi ve verimli işbirlikleri yaparak şoför esnafına hizmet vermeye devam ettiklerine dikkat çekti.