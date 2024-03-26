Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Ertan Türk çelik sektörünün üretimde 2022 yılı başındaki kapasite kullanımına, ihracatta 2021 yılındaki gücüne kavuşması için rekabetçiliklerini önleyen etkenlerin ortadan kaldırılmasını istedi.İZMİR (İGFA) - Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği’nce düzenlenen, “Ekonomik Değerlendirme Toplantısı”nda konuşan Birlik Başkanı Yalçın Ertan, çelik sektörünün 2023 yılında ihracatta 7 milyar dolarlık kayıp yaşadığını söyledi.

Bu kaybın altında yatan etkenlerin başında yüksek üretim maliyetleri ve kurun baskılanarak enflasyon oranında artmaması geldiğini belirten Başkan Ertan, "Rakiplerimiz Avrupa Birliği ülkelerinde çelik sektörüne enerji girdileri yapılan önemli ölçüdeki sübvansiyonlar yine enerji maliyetlerimizin Uzakdoğu’ya göre bulunduğu yüksek seviyeler ve diğer girdilerin maliyetlerinde yaşanan artışlar, sektörümüzün fiyat rekabetinde geride kalmasına neden oluyor. Hükümetten isteğimiz rekabetçiliğimizi geri kazanacağımız ortamın sağlanmasıdır” dedi.

AB’NE İHRACATTAKİ PAZAR PAYIMIZ YÜZDE 45’TEN 33’E DÜŞTÜ

Sektörün ihracat performansı hakkında bilgi veren Başkan Ertan, sektör olarak Avrupa Birliği’ne olan ihracatın pazar payı yüzde 45’ler seviyesindeyken, yüzde 33’lere düştüğünü bunun sonucu olarak da bugün 60 milyon ton olan sıvı çelik üretim kapasitesinin kullanım oranının yüzde 78-80 bandından yüzde 53-55’lere gerilediğini söyledi.

Kalkınmanın ve cari açığı azaltmanın öncelikli koşullarından birisinin ihracat olduğunun altını çizen Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Yalçın Ertan, “Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği olarak sektörümüzün Ege Bölgesini temsil ediyoruz. 1997 yılında kurulan Birliğimiz, 2018 yılından itibaren Bölgemiz İhracatçı Birlikleri arasında en fazla ihracat gerçekleştiren birlik unvanını elinde bulundurmaktadır. Birliğimiz aracılığıyla 2022 yılında 2 milyar 564 milyon dolar, 2023 yılında ise 2 milyar 515 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirerek Türkiye genelinden bir nebze pozitif ayrıştık. Bu pozitif ayrışmada üyemiz firmalarının daha katma değerli ürünler üretmesi etkili oldu” diye konuştu.