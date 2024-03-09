20 dekar ve altında araziye sahip vatandaşların arazilerine gübre atım işlemleri Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerince son teknoloji drone’lar kullanılarak ücretsiz gerçekleştirilecek.

Projeyle hem çiftçinin akaryakıt giderlerini azalttıklarını, hem de yerden gübre atımıyla yaşanan yüzde 10’a varan ürün kaybının önüne geçtiklerinin altını çizen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu; “Çiftçimiz akaryakıt, gübre, tohum gibi maliyetlerin altında eziliyor. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçimizin üretmesi, maliyetinin düşmesi adına her türlü destekte bulunduk, bundan sonra da bulunmaya devam edeceğiz. Tüm çiftçilerimizi ücretsiz olarak sunacağımız bu hizmetten faydalanmaya davet ediyorum” ifadelerinde bulundu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan bu uygulama çiftçilerden büyük destek alırken görüşlerine başvurduğumuz Aydınlı çiftçiler, bu uygulamayla maliyemiz ciddi oranda düşecek. Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na ne kadar teşekkür etsek azdır dedi.