Cumhuriyet Halk Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş, Kadın Kolları İl Başkanı olarak seçilen Lütfiye Köroğlu ve yönetimini tebrik etti.KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - CHP Kahramanmaraş İl Kadın Kolları Kongresi gerçekleştirildi. Kongreye CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Cumhuriyet Halk Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş, parti yönetimi ve partililer katıldı.

Kongrede oy çokluğuyla Lütfiye Köroğlu ve yönetimi göreve getirildi.

"LÜTFİYE KÖROĞLU VE YÖNETİMİNİ TEBRİK EDİYORUM"

Kongre sonrası tebriklerini ileten Cumhuriyet Halk Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş açıklamasında: "Bugün yapılan İl Kadın Kolları kongremizde Kadın Kolları Başkanı olarak seçilen Lütfiye Köroğlu ve yönetimini tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Kongremize katkı sunan tüm İlçe Kadın Kollarımıza, İlçe Başkanlarımıza, adaylarımıza ve Divan Başkanlığımızı yapan Osmaniye Milletvekilimiz Asu Kaya'ya teşekkür ediyorum. Kadınlarımızın gücüyle daha mutlu ve umutlu yarınlar bizi bekliyor" dedi.