CHP Başakşehir İlçe Başkanı Beyzade Kayabaşı, alın teriyle kazandığı parayla tüm emekçileri 30 Haziran Pazar günü, emeğin başkenti Kocaeli Gebze’de düzenleyecekleri Geçinemiyoruz Mitingi’ne davet etti.İSTANBUL (İGFA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Başakşehir İlçe Başkanı Beyzade Kayabaşı, ekonomik krizin faturasının emeği ile geçinenlere kesildiğini söyledi.

Asgari ücretin ve emekli maaşlarının açlık sınırının altında kaldığını ifade eden Başkan Kayabaşı, “İktidar asgari ücrete temmuz ayında ara zam yapılmayacağını açıkladı. ‘Asgari ücrete zam olmayacak’ diyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat, 144 bin 362 lira olan kendi maaşına 29 bin lira zam alacak. ‘Tok açın halinden anlamaz’ durumunda olan iktidar mensupları vatandaşımızın yaşadığı kriz anlamak bir yana yeni vergilerle yeni zamlar yüklüyor” dedi.

CHP VATANDAŞIN SESİ OLMAYA DEVAM EDİYOR Cumhuriyet Halk Partisi’nin vatandaşın sesi olmaya devam ettiğini vurgulayan Başkan Kayabaşı, şöyle devam etti: “30 Haziran Pazar günü, emeğin başkenti Gebze’de asgari ücrete zam için, emekli maaşları için, çiftçinin, emekçinin hakkı için hep birlikte Geçinemiyoruz Mitingi yapacağız. Pazar günü Gebze Mevlana Mahallesi Kapalı Pazar Yeri'nde saat 17.00'de, genel başkanımız Özgür Özel'in katılacağı ‘Geçinemiyoruz Mitingi'ne tüm emekçileri davet ediyoruz.”