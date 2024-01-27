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Aydın’da merakla beklenen ilçeler arasında Germencik, Didim ve Karacasu adaylarının açıklanması bekleniyordu. Geç Saatlere kadar süren toplantıda Karacasu Belediye Başkan Adayı Mustafa Büyükyapıcı’ın ismi açıklandı. Diğer İlçeler ise bir dahaki toplantıya bırakıldı.

Karacasu Belediye Başkan Adayı Mustafa Büyükyapıcı kendi isminin açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile el ele olan bir fotoğraf paylaşarak, “Kaldığımız yerden devam” dedi.

CHP’li Mustafa Büyükyapıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: ”31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde Parti Meclisimizin kararı ile Cumhuriyet Halk Partisi Karacasu Belediye Başkan Adaylığına seçildim.

CHP Parti Meclisimize ve Genel Başkanımız Sn. Özgür Özel’e; hizmet yolumuzda her zaman destek olan Aydın BŞB Başkanımız Sn. Özlem Çerçioğlu'na Aydın Milletvekillerimize CHP Aydın İl Başkanımız Sn. Hikmet Saatçi'ye Karacasu İlçe Yönetim Kuruluna ve tüm parti örgütümüze teşekkür ederim.

Değerli Karacasulu hemşerilerim yarım kalan Karacasu sevdamızı hep birlikte devam ettireceğiz...

Hemşerilerimin dertlerine ortak, yaşadıkları sıkıntılara çözüm olmak tek dileğim. Karacasu'da sıkılmadık el, çalınmadık kapı bırakmayacağız. Birlikte çalışacağız, birlikte başaracağız.

Kaldığımız yerden devam...” diyerek sözlerini tamamladı.

Haber: M. Cemil Ağırbaşer