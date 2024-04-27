Her zaman halkının yanında halkıyla iç içe olan Başkan Mehmet Kıvrak, ekiplerinin sahada yürüttüğü çalışmaları da aralıksız takip ediyor.

Her fırsatta çalışanlarıyla da bir araya gelen Başkan Kıvrak, son olarak Çaltı Mahallesi’nde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek, Çaltı halkıyla buluştu. Birim amirlerine gerekli talimatları yerinde veren Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, çocuklar ve vatandaşlarla da bir araya gelerek sohbet etti. Çocukların yoğun ilgiyle karşıladığı Başkan Mehmet Kıvrak, eşit ve adil hizmet anlayışıyla hizmete devam ettiklerini belirtti.





“Daha önce halkımıza ne söz verdiysek yerine getirmeye devam ediyoruz” diyen Başkan Mehmet Kıvrak, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Ekiplerimiz, ilçemiz genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Biz de her fırsatta çalışmalarımızı yerinde inceleyip, yapacağımız çalışmalarla ilgili halkımızla fikir alışverişinde bulunuyoruz. Çine’mizi daha aydınlık yarınlara taşımak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz.”