Manisa Dostlar Meclisi haftalık toplantısını gerçekleştirdi. Yoğun bir katılımın sağlandığı toplantıda 12 yıl önce yer temini sağlanan ve iddiaya göre şimdiler inşaatı tamamlanan henüz hizmete açılmayan yeni Manisa Müzesi masaya yatırıldı. Manisa Dostlar Meclisi üyeleri hizmete açılmayan Yeni Manisa Müzesinin ne zaman açılacağını merak ettiklerini söyledi.MANİSA (İGFA) - Manisa Dostlar Meclisi Cihan Canuyar başkanlığında toplandı. Toplantıda iddiaya göre İnşaatı tamamlanan ve hizmete açılmayan Yeni Manisa Müzesi konuşuldu. Manisa Dostlar Meclisi üyeleri Yeni Manisa Müzesinin en kısa sürede açılması gerektiğini söylediler. Manisa Dostlar Meclisi'nin sözcüsü Cihan Canuyar ise "Manisa Dostlar meclisi olarak şehrimizin hafızasına önem veriyoruz, bir şehrin hafızasının en önemli parçası da müzesidir. 2012 yılında müze olarak yer tahsisi yapılmasına ve tahsis yapılan yerde yeni müze binası inşa edilmesine rağmen neden hala Manisamızın müzesi açılmamıştır?, bunca zaman açılmama nedeni nedir?. Dostlar meclisi olarak Manisa müzesinin bir an evvel hizmete açılmasını istiyoruz" dedi.

ELİMİZDEN GELEN DESTEĞİ VERECEĞİZ

Manisa Dostlar Meclisi'nin sözcüsü Cihan Canuyar Yeni Manisa Müzesinin açılması için her türlü desteği verecekleri ifade ederek "Manisa Dostlar Meclisi olarak yeni Manisa müzesinin hizmete açılmasını istiyoruz. Yeni Manisa Müzesinin hizmete açılması için bizler elimizden gelen desteği vereceğiz" ifadelerini kullandı.