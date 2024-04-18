Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından açıklanan 2024 yılı Mart ayı “Finansal Piyasa Özet Verileri”ne göre, yerli yatırımcıların pay senedi varlıkları bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 23,4 artışla 3.2 trilyon lirayı aştı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), 2024 yılı Mart ayı “Finansal Piyasa Özet Verileri”ni açıkladı.

TSPB’nin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) gibi kaynaklardan derleyerek hazırladığı Finansal Piyasa Özet Verilerine göre, 2023 yılı sonunda 2.6 trilyon lira olan yerli yatırımcıların pay senedi varlıkları, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 23,4 artarak 3 trilyon 210 milyar liraya çıktı. Mart sonu itibarıyla yerli yatırımcıların pay senedi varlıklarının, 1 trilyon 802 milyar lirası bireysel yatırımcılara, 1 trilyon 408 milyar lirası ise kurumsal yatırımcılar ve tüzel kişilere ait. Veriler, yerli yatırımcıların pay senedi varlıklarının son bir yılda yüzde 95,1 oranında büyüdüğünü ortaya koydu. TSPB verilerine göre, yabancı yatırımcıların pay senedi varlıklarında da hem yıllık hem de üç aylık bazda hızlı bir büyüme yaşandı.

YERLİ YATIRIMCILARIN FİNANSAL VARLIKLARI 24.5 TRİLYON LİRAYI AŞTI

TSPB tarafından açıklanan 2024 yılı Mart ayı “Finansal Piyasa Özet Verileri”, yerli yatırımcıların finansal varlıklarının bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın sonuna göre yüzde 8,4 artarak 24 trilyon 510 milyar liraya ulaştığını ortaya koydu. Verilere göre, geçen yılsonu itibarıyla 8 trilyon 506 milyar lira olan yerli yatırımcıların TL mevduatları, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 3,4 düşerek 8 trilyon 220 milyar liraya geriledi. 2023 yılı sonunda 5 trilyon 179 milyar lira olan yerli yatırımcıların döviz tevdiat hesabı (DTH) varlıkları ise 2024 yılı Mart sonu itibarıyla yüzde 14,4 artışla 5 trilyon 924 milyar liraya ulaştı. Yerli yatırımcıların devlet iç borçlanma senedi varlıkları da yılın ilk çeyreğinde 2023 yılı sonuna göre yaklaşık yüzde 11 artarak 4 trilyon 535 milyar liraya çıktı.

YERLİ YATIRIMCILARIN FİNANSAL VARLIKLARDAKİ PAYI ARTIYOR

Yerli yatırımcıların finansal varlıkları içerisinde bu yılın ilk çeyreğinde en yüksek büyüme ise özel sektör eurobond varlıklarında yaşandı. Bu yılın ilk üç ayında yerli yatırımcıların özel eurobond varlıkları yüzde 38,3 artarak 604 milyar liraya, kamu eurobond varlıkları ise yüzde 13,1 artarak 1 trilyon 663 milyar liraya çıktı.