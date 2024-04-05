Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen “Ramazan Ayı Çocuk Şenliği”; Yalı Evleri amfide çocuklara eğlence dolu bir akşam yaşattı.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi; “Ramazan Ayı Çocuk Şenliği” etkinlikleri çocuklara unutulmaz akşamlar yaşatmaya devam ediyor.

Yalı Evleri amfiye taşınan etkinliklere çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Hacivat, Karagöz, Kavuklu, Pişekar ve çocuk etkinliklerinin yer aldığı interaktif ve gölge tiyatro oyunları ile hem yetişkinler hem de çocuklar, geleneksel Ramazan akşamı atmosferi ile eğlenceye dolu dakikalar yaşadılar.

Etkinliğe katılan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, çocukların eğlence dolu anlarına eşlik etti.

İlçenin 10 ayrı noktasında düzenlenecek Gölcük Belediyesi Ramazan ayı Çocuk Şenliği; 6 Nisan Perşembe günü Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı’nda çocuklarla buluşacak.