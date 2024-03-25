Baş ağrılarının çocukluk yaş grubunda yaşam boyu görülme sıklığının 25-93 arasında değişmekte olduğunu ifade eden uzmanlar, ergenlik döneminde kızların daha çok baş ağrısı çektiğini söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Üsküdar Üniversitesi NP İstanbul Hastanesi Çocuk Nöroloğu Prof. Dr. Dilara Füsun İçağasıoğlu, çocuklarda baş ağrısı konusunda bilgi verdi.

Baş ağrılarının çocukluk yaş grubunda en sık hastaneye başvuru yapılan nörolojik bozukluklar olduğunu ifade eden Prof. Dr. Dilara Füsun İçağasıoğlu, “Baş ağrılarının çocukluk çağında yaşam boyu görülme sıklığı yüzde 25-93’dürr. 7 yaşına kadar kız ve erkek oranı eşit. Ergenlikte ise bu oran kız çocuklarında artıyor.” diye konuştu.

Çocuklarda baş ağrısının semptomlarının yetişkinlerden farklı olduğunu dile getiren Prof. Dr. Dilara Füsun İçağasıoğlu, “Yüzde 6-15’i ciddi bir nörolojik duruma bağlıdır.” dedi.

Baş ağrıları sınıflandırılmasının 2’ye ayrıldığını, birincil yani primer baş ağrılarının; migren, gerilim tipi baş ağrısı, trigeminal otonomik sefaljiler ve diğer primer baş ağrısı bozuklukları olduğunu kaydeden Prof. Dr. Dilara Füsun İçağasıoğlu, ikincil yani sekonder baş ağrılarının ise; sinüzit, üst solunum yolu enfeksiyonları, diş çürükleri, santral sinir sistemi infeksiyonları (menejit, beyin dokusu iltihabı), hidrosefali, tümörler, yalancı beyin tümörleri, beyin kanamaları, travma sonrası görüldüğünü kaydetti. Ayrıca hipertansiyonun çocuklardaki baş ağrısının önemli bir nedeni olduğunu da belirtti.

ÇOCUKLARDA DA MİGREN GÖRÜLÜR MÜ?

Çocuklarda en sık görülen primer (birincil) akut tekrarlayıcı baş ağrısının migren olduğunu söyleyen Prof. Dr. Dilara Füsun İçağasıoğlu, “Migren görülme sıklığı 7 yaşa kadar yüzde 2,5 iken, 10 yaştan sonra yüzde 5’lere çıkıyor.” dedi.

Erişkinlerin aksine çocuklarda migrene bağlı baş ağrısının iki taraflı olabildiğini belirten İçağasıoğlu, 5-15 yaş arası her 9 çocuktan birinde görülen migrenin nedenlerinin daha az uyku, daha fazla TV veya bilgisayar, toplumda daha fazla güvensizlik duygusu, daha fazla şiddet ve okul problemleri olduğunu ifade etti. Çocuklarda migren baş ağrısının ortalama 2-72 saat arasında sürdüğünü, aktivite ile kötüleştiğini ya da aktiviteden kaçınmaya neden olduğunu, ağrıya bulantı ve kusmanın eşlik ettiğini ifade etti.