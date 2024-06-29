Foça Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Hüsnü Boztepe Belediye Başkanı CHP'li Saniye Bora Fıçı'nın yeğeni ve şoförünün karıştığı kavganın ardından yapılan açıklamalara tepki gösterdi. Boztepe, "Cumhur İttifakı olarak biz tartışma ve kavganın tarafı değiliz. Sayın başkan gece yarısına kadar neden emniyette beklemiş onu anlatmalıdır. Gerçek olay varken ve herşey ortadayken Foçalıları dedikoducu, olmayan şeyleri üreten insanlar olarak itham etmek bir belediye başkanına yakışmamıştır. Derhal Foça halkından özür dilemelidir" dedi.İZMİR (İGFA) - Foça Belediye Başkanı CHP'li Saniye Bora Fıçı'nın yeğeni ve şoförünün de karıştığı taşlı sopalı kavganın ardından açıklama yapan Foça Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Hüsnü Boztepe duruma tepki gösterdi.

Boztepe, Başkan Fıçı'nın taraflar arasında yaşanan kavgaya doğrudan müdahil olduğunu söylerken emniyete giderek süreci etkilemeye çalıştığını belirtti. Belediye başkanı olarak halkın oylarıyla seçilen bir kişinin ilçede oluşan kötü süreçlere tarafmış gibi katılmasının doğru olmadığını anlatan Boztepe şunları söyledi:

"İnsanların belediye başkanı olarak seçtiği kişi olgun ve sükunetle olaylara yaklaşması lazım. Şehrül emin olmak kolay değildir. Ne yazık ki Foça'da sayın başkanın doğup büyüdüğü mahallede yaşayan gençler ile ilçe merkezinde yaşayan gençler arasında yaşanan gerilim yönetilememiştir. Olayların büyümesine neden olacak tepkiler ve davranışlar aydın ve çağdaş bir ilçeye yakışmaz. Belediye başkanı durumun kendisine sorulması üzerine gerçek olan olayı kapatarak Foçalıları dedikodu yapmakla itham etmiştir. Ayrıca, Cumhur İttifakı sürecin hiçbir yerinde olmamasına rağmen MHP'nin adını kullanmıştır. Hiçkimse Foça halkına dedikoducu, gelişigüzel konuşan gibi ithamlarda bulunamaz. Bir kişinin belediye başkanı olması kendisini seçen halkı itham etme lüksünü ona vermez. Sayın başkan derhal Foça halkından özür dilemelidir. Son günlerde ilçede oluşan sivil toplum kuruluşları refleksleri, basın açıklamaları ve halkın değerlendirmeleri gibi konularda gerginlik çıkartan başkanı sağduyuya davet ediyoruz. Foça Belediyesi'nde meclis üyesi olarak yaptığımız görev ve sorumluluk gereği başkandan sakinleşmesini, sinirlerine hakim olmasını ve agresif tutumlardan kaçınmasını istirham ediyoruz. Aksi halde demokratik tepkimizi kendisine göstermekten geri durmayız"