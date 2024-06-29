Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov ile telefonda görüştü.ANKARA (İGFA) - ankara Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, görüşmede, Türkiye ile Türkmenistan ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

İki ülke ilişkilerinin her alanda ve çok taraflı platformlarda daha ileriye taşınacağına inandığını ifade eden Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Berdimuhammedov'un doğum gününü de tebrik etti.