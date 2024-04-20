CCumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile görüştü. Gazze'deki son durumu değerlendiren ikili, Gazze'ye yapılan yardımlar ile ateşkesin tesisi için atılacak adımları ele aldı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre görüşmede İsrail’in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarına yönelik saldırıları, insani yardımların Gazze’ye yeterli düzeyde ve kesintisiz ulaştırılması için yapılması gerekenler, bölgede adil ve kalıcı barış süreci ile ilgili konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin uluslararası toplumun dikkatini Filistinliler’e uygulanan zulme çekmek için diplomatik gayretlerini sürdürdüğünü ve vahşetin son bulması ile acil kalıcı ateşkes ihtiyacının her fırsatta vurgulandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Filistinliler’e uyguladığı zulmün bedelini mutlaka bir gün ödeyeceğini, Türkiye’nin her zeminde Gazze’ye yönelik katliamları anlatmaya devam edeceğini, tüm çabaların bölgesel barışın anahtarı olan bağımsız Filistin Devleti’nin kurulması ve bölgeye kalıcı huzurun gelmesi için sarf edildiğini ifade etti. Bu süreçte Filistinliler’in birlik içinde hareket etmesinin hayati öneme sahip olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’e verilecek en güçlü cevabın ve zaferin yolunun birlik ve bütünlükten geçtiğini ve uluslararası kamuoyunu yanlış yönlendiren İsrail’e karşı Filistin’in haklı davasının ve gerçeklerin daha çok anlatılması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, yaşanan acıları bir nebze dindirebilmek için Türkiye’nin Filistin’e yönelik insani yardımlarını sürdürdüğünü, bugüne kadar 45 bin tondan fazla insani yardımın bölgeye sevk edildiğini, ticarete getirilen kısıtlamalar dâhil, İsrail’e yönelik bir dizi yaptırımın hayata geçirildiğini de belirtti.

İsrail ile İran arasındaki gerilimleri de değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşananların İsrail’e zemin kazandırmaması gerektiğini, Batı’da İsrail’in saldırılarını sorgulayan havanın dağılmaması için dikkatleri yeniden Gazze’ye çekecek çalışmalar yapılmasının önemini vurguladı.

Bu arada Heniyye’ye İsrail saldırısında şehit düşen çocukları ve torunları için başsağlığı dileklerini de ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesine; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan eşlik etti.