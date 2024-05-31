Zona, ciltte ağrılı döküntülere yol açan ve Zona Herpes Zoster virüsü kaynaklı bir hastalık. Uzmanlar, daha önce suçiçeği geçirmiş kişilerin sinir hücrelerinde uyku halinde uzun yıllar bekleyebilen virüsün, kişinin bağışıklığı zayıfladığı anda kendini gösterdiğini açıkladı.İSTANBUL (İGFA) - Zona hastalığının genellikle vücudun tek bir tarafında görüldüğünü ve yüksek ateşle başladığını paylaşan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, “Zonanın diğer belirtileri arasında; ağrı, yanma, kaşıntı, yorgunluk, halsizlik, kabarcık ve döküntü yer alıyor. Hastalığı tetikleyerek gün yüzüne çıkartan faktörlerden bazıları ise; duygusal stres, diyabet, bağışıklığı baskılayıcı ilaçların kullanımı ve kronik rahatsızlıklar” ifadelerini kullandı.

Zonadan en önemli korunma yolunun aşı olduğunu vurgulayan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, “Aşı iki doz şeklinde kola uygulanır, ikinci doz ilkinden 2 ya da 6 ay sonra yapılır. İşlem sonrasında enjeksiyon yerinde ağrı, kızarıklık, şişme gibi lokal yan etkiler nadiren de olsa görülebilir. Bu belirtiler genellikle 2-3 gün içinde geçer. Aşı uygulandıktan sonraki 7 yıl boyunca yüksek seviyede koruma sağlar. Hastalığın tekrar etme riski bulunduğu için daha önce zona geçirmiş olanlar da aşı olmalı. Alerjisi olanlar, hamileler ve hastalığı yakın zamanda atlatanlara aşı önerilmez” şeklinde konuştu.

Aşının, zonanın en önemli komplikasyonu olan postherpetik nevralji yani enfeksiyon sonrası sinirlerde ağrı ve yanmayı engellediğini belirten Doç. Dr. Elif Hakko, “Aşının etkinliği 50-69 yaş arasında yüzde 97, 70 yaş ve üstünde yüzde 91, bağışıklığı ciddi baskılanmış kişilerde ise yüzde 68-91 oranında” dedi.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, zonadan korunmanın 4 yolunu paylaştı:

Aşı olun: Aşı, zonanın görülme riskini azaltır. Özellikle 50 yaş ve üstü kişiler için çok önemlidir.

Stresi önleyin: Aşırı stres, zonaya sebep olabilir. Stresten uzak durmak zonadan korunmaya yardımcı olur.

Bağışıklık sisteminizi güçlü tutun: Sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve yeterli uyku bağışıklık sistemini güçlendirerek zonayı önlemeye yardımcı olur.

Hijyene dikkat edin: Hijyene ve temizlik kurallarına dikkat etmek zonanın yayılmasını önlemeye yardımcı olur.