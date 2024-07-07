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Deha Bilimlier'in enerjik performansı ve Türkbükü'nün benzersiz atmosferi ile birleşen gece, eğlenmeye gelenlere unutulmaz anlar yaşamasına vesile oldu.

Geceye katılanlar arasında iş dünyasının tanınmış isimlerinden Fatih Öztürk ve eşi Esra Öztürk, özel bir kutlamayla gönüllerince eğlendiler. Öztürk çifti evliliklerinin 26. yılını dostlarıyla birlikte kutladı.

Bodrum'un ünlü mekanlarından Türkbükü'nde Üzüm Kızı Sahne alan ünlü sanatçı Deha Bilimlier, sezonun açılışını muhteşem sahne ile gerçekleştirdi. MUĞLA (İGFA) - Türkbükü'ndeki Üzüm Kızı’na Deha Bilimlier’i dinlemeye gelenler performansını büyük ilgiyle izledi.

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