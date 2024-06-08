Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) düzenlenen ‘2024 Engelsiz Üniversiteler Ödülleri’nde bu yıl da önemli başarılar elde etti. İki alanda verilen Engelsiz Üniversite Ödülleri kapsamında DEÜ, Engelsiz Program Nişanı kategorisinde 8 nişan alarak Türkiye 2’ncisi olurken; Engelsiz Üniversite Bayrak Ödülleri kategorisinde ise 9 bayrak ödülü elde etti. DEÜ, bir önceki yıl programlarına verilen 9 nişan ile Türkiye 1’incisi; 20 bayrak ödülü ile de Türkiye 3’üncüsü olmuştu. Engelsiz Üniversite Ödülleri kapsamında son 4 yılda ise DEÜ’nün farklı programları, yeterlilikleriyle 72 ödüle layık görüldü.

İZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) düzenlenen ‘2024 Engelsiz Üniversiteler Ödülleri’nde bu yıl da önemli başarılara imza attı. Programlarını farklı engelli gruplarına erişilebilir kılan üniversitelerin ilgili programlarına iki alanda verilen Engelsiz Üniversite Ödülleri kapsamında DEÜ, Engelsiz Program Nişanı kategorisinde 8 nişan alarak Türkiye 2’ncisi olurken; Engelsiz Üniversite Bayrak Ödülleri kategorisinde ise Mekânda Erişilebilirlik (Turuncu Bayrak), Eğitimde Erişilebilirlik (Yeşil Bayrak) ve ‘Sosyo-Kültürel Faaliyetlerde Erişilebilirlik (Mavi Bayrak) kategorilerinde 9 bayrak ödülüne layık görüldü.

Engelsiz yaşam ve üniversite misyonu kapsamında geliştirdiği projeleri YÖK tarafından da takdir toplayan ve bu yıl toplam 17 başvurusu ödüllendirilen Dokuz Eylül Üniversitesi, böylelikle engelsiz yaşam misyonundaki başarısını bir kez daha gözler önüne serdi. DEÜ, bir önceki yıl verilen 9 program nişanı ile Türkiye 1’incisi; 20 bayrak ödülü ile de Türkiye 3’üncüsü olmuştu.

ÖDÜLLER YÖK BAŞKANI ÖZVAR’DAN

Yükseköğretim Kurulunda düzenlenen “2024 Engelsiz Üniversiteler Ödül Töreni”ne katılan DEÜ Rektör Vekili ve Yükseköğretim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mahmut Ak, üniversite ödüllerini YÖK Başkanı Erol Özvar’ın elinden aldı. Gelişmeyi değerlendiren Ak, “Engelsiz yaşam ve üniversite misyonu kapsamında geliştirdiği sosyal sorumluluk ve erişilebilirlik projeleriyle fark yaratan, yıllardır bu alanda Türkiye'nin zirvesinde yer alan ve halihazırda birçok programı ödüllendirilmiş Dokuz Eylül Üniversitesi, bu sonuçla bir kez daha Engelsiz Üniversite Ödülleri'ne başarılarıyla damga vurdu. 'Engelsiz Üniversite Bayrakları' ve 'Engelsiz Program Nişanları' olmak üzere 2 alanda verilen Engelsiz Üniversite Ödüllerinde, yeterlilikleriyle ödüle layık görülen, bayrak ve program nişanı almaya hak kazanan programlarımızı tebrik ediyorum. Ödüller için başvuru yapan tüm programlarımıza da bu konudaki duyarlılıkları ve gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

“EŞİT ŞARTLAR OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Yükseköğretim sistemindeki öğrenci sayısının 7 milyonu aştığını, farklı engel düzeylerindeki öğrenci sayısının ise 58 bin civarında olduğunu aktaran Rektör Vekili Ak, “Bu sayı göz önüne alındığında gerek Yükseköğretim Kurulunun bu alanda yürüttüğü çalışmalar gerek Üniversitemizin ortaya koyduğu faaliyetlerin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha net bir biçimde görüyoruz. Tüm öğrencilerimizin yükseköğretime erişimini önemsiyor, özel gereksinimli öğrencilere engelsiz bir eğitim-öğretim ortamı sunmak, sosyal ve kültürel faaliyetlere daha fazla katılımlarını sağlamak için teşvik edici çalışmalar ve projeler geliştirmeye çalışıyoruz. Üniversitemiz bünyesinde kurulan Engelsiz Dokuz Eylül Koordinatörlüğümüz de erişilebilirliğe önem veren çalışmalar yürütüyor” ifadesinde bulundu.