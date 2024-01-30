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Dijital pazarlama sektörüne damga vuran trendleri açıklayan sektör temsilcilerinden Yasin Kaplan, 2024 yılının en önemli gündem maddelerinden biri yapay zeka olacağını söyledi.İSTANBUL (İGFA) - 2024 yılına öne çıkacak trendler hakkında bilgi veren Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan, 2023 yılında dijital pazarlama dünyasını domine etmeye başlayan yapay zekânın bu yıl da üstünlüğünü göstererek her alanda yapılacak çok iyi işlerle karşımıza çıkacağını söyledi.

Dijital pazarlama sektöründe yapay zekâ kullanımının oldukça geniş olduğunu ifade eden Kaplan, "Kreatif tasarım, reklam öğrenmesi ve teklif stratejileri gibi konularda yapay zekâdan faydalanılıyor. Hem hızlı hem de etkili içeriklerle dijital pazarlamada olumlu dönüşümler elde ediyoruz. Özellikle bu yıl 2024 yılı Google Chrome'un üçüncü taraf çerezleri hayatımızın kaldırmaya başladığı bir yıl olacak" dedi.

Google Chrome'un çerezlerinin azalmasıyla birlikte, yapay zekâ destekli hedeflemelerin öneminin artacağını öne süren Kaplan, "Gizlilik odaklı ve çerezsiz bir dünyada, doğrudan kişi bazlı hedeflemelerin yapay zekâ ile optimize edildiğini göreceğiz. Dolayısıyla gizlilik ve çerezsiz bir dünyada daha farklı ve yeni gelişmelere de şahit olacağız. Yapay zekânın yanı sıra podcast yayıncılığının 2023’te arttığını görüyoruz. Aynı zamanda dinleyici kitlesi de bu anlamda artıyor. Dolayısıyla dijital pazarlamada podcast içerikleri, sponsorlu çalışmalar ve influencer pazarlaması hayatımızda aktif olarak yer alacağını 2024’te öngörebiliriz. Dijital reklam kanallarında Google, Meta, TikTok gibi platformlarda yeni ürünler ve kampanya türleri görebiliriz. 2024 yılında daha çok dijital pazarlama aracı karşımıza çıkacak. Google, Meta gibi sadece o platformların reklam panellerine bağlı kalmayıp yapay zeka odaklı reklamları iyileştirme panelleri göreceğiz. Bunların da artacağı bir yıl olacak” diye konuştu.

2024 yılında Metaverse ile ilgili yeni gelişmelerin olacağını söyleyen Kaplan, bu yıl içinde ayrıca blockchain teknolojilerinin yine gelişeceğini ve makine öğrenmesi odaklı araçların hayatımıza daha çok yer alacağını söyledi. Kaplan, özellikle mobil reklamcılığın farklı türlerini görmeye başlayacaklarını kaydetti.