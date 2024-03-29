Anlık değişen havalar, beraberinde grip vakalarını da artırdı. En çok da bu mevsimde bağışıklığı güçlü tutmak hastalıkları önlemede büyük önem taşıyor. Peki sirke kullanarak soğuk algınlığından korunabilir miyiz? İşte yanıtı...İSTANBUL (İGFA) - Son yıllarda elma sirkesi, üzüm sirkesi gibi çeşitli sirkelerin sağlık üzerinde olumlu etkileri olduğuna dair araştırmaların arttığını ifade eden Ajinomoto İstanbul Tedarik Zincirinden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Gıda Mühendisi Berna Portakal; sirke tüketiminin, glisemik, anti-diyabetik, yağ metabolizması, ülseratif-kolit, kolesterol, karaciğer ve fonksiyonları, oksidatif stres, anti-kanserojen ve antimikrobiyal etkilerinin birçok araştırmada görülebildiğini ifade etti.

Peki kış mevsiminde tüketilen sirkeler bağışıklığımızı nasıl destekliyor?

Gıda Mühendisi Berna Portakal sirkelerin faydalarını şöyle anlattı:

"Sirke, doğal fermantasyon ile üretilir ve diğer fermente ürünlerde olduğu gibi sindirim sistemimizin sağlığını destekleyerek bağışıklık sistemini güçlendirir" diyen Portakal, "Sağlıklı bir sindirim sistemi, vücudun zararlı mikroplarla savaşmasına yardımcı olan bağışıklık hücrelerinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlar. Sirkelerin içerdiği asidik özellikler, bakteri ve mikroplarla mücadelede önemli bir yere sahiptir. Özellikle elma sirkesi, içerdiği asetik asidin antimikrobiyal özellikleri sayesinde doğal bir antiseptik olarak işlev görür. Bu, soğuk algınlığı gibi hastalıklarla mücadelede önemlidir" dedi.

İLTİHAP AZALTICI ETKİLERİ BULUNUYOR

Sirkelerin içeriğinde bulunan antioksidanların vücuttaki iltihaplanmayı azaltabileceğini ifade eden Portakal, sağlıklı bir vücut ağırlığı ve metabolizma, bağışıklık sistemini desteklediği ve bazı araştırmalara göre, sirke tüketiminin metabolizmayı hızlandırarak,kilo kontrolüne de yardımcı olabildiğini söyledi. Portakal, sirkelerin içerdikleri vitamin ve minerallerle besleyici öğeler sağladığını belirterek, "Özellikle elma sirkesi, potasyum, kalsiyum ve B vitaminleri gibi önemli besin maddelerini içerir. Bu besin maddeleri, bağışıklık sisteminin düzgün çalışması için gerekli olan temel yapı taşlarıdır. Sirke tüketiminde aşırıya kaçmamak ve dengeli bir beslenme programının bir parçası olarak kullanmak sağlık açısından önemlidir" diye konuştu.