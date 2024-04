DSP Keşan İlçe Başkanı Hasan Nalbantoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yayımladığı mesaj ile kutladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - DSP Keşan İlçe Başkanı Hasan Nalbantoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili yazılı bir açıklama yayınladı.

Nalbantoğlu’nun açıklaması şöyle;

“Milli birlik ve beraberlik duygusu ile güçlenen milli irademizin temsil edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 104.yıldönümü ile büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yarınlarımızın teminatı çocuklarımıza armağan ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını coşku ile kutluyor, bu sevinci hep birlikte yaşıyoruz.

23 Nisan 1920 de Ankara da toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisinin, umutsuzluğun, yoklukların, zor ve sıkıntılı günlerin yaşandığı bir dönemde açılması aydınlık yarınlarımız için bir dönüm noktası olmuştur.

Her karışında bir şehidin yattığı bu toprakların bedelini, binlerce adsız kahraman canlarını vererek ödemişlerdir. Gerçekten zamanın şartları içinde düşünüldüğü zaman, Kurtuluş Savaşımız yok oldu sanılan bir milletin, bağımsızlık destanıdır. Bu milletin bir daha aynı şeyleri yaşamaması için, Büyük Önder’in “Yetişecek çocuklarımız ve gençlerimizin görecekleri eğitimin sınırı ne olursa olsun ilk önce ve her şeyden önce Türkiye’nin bağımsızlığına, kendi milli geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla mücadele gereği öğretilmelidir ” sözünü her zaman ilke edinmeliyiz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, demokratik, laik ve çağdaş Türkiye Cumhuriyetinin yaşatılmasında, çağdaş uygarlık seviyesinin aşılmasında, geleceğimizin teminatı ve milletimizin en değerli varlığı olarak gördüğü çocuklarımıza, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını armağan ederek onlara duyduğu güveni, sevgiyi ve verdiği önemi göstermiştir.

Dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayramın sahibi olan çocuklarımızın bu sorumluluğun bilinci ile hareket ederek çalışacaklarına, cumhuriyetimizin temel değerlerine sahip çıkarak yaşatacaklarına, Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı kalacaklarına, aklın ve bilimin yol göstericiliğinden ayrılmadan elde edecekleri büyük ve önemli başarılarla aydınlık yarınlarımızın mimarları olacağına inancımız sonsuzdur.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm vatandaşlarımızın, sevgili çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten dileklerimle kutluyor, sevgi ve saygılar sunuyorum.”