Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesinde, dünyada diş hekimliği fakültesi bünyesinde kurulan ilk MR ünitesi ile özel gereksinimli bireylere diş tedavisi hizmetinin verileceği sedasyon ünitesi açıldı.ANKARA (İGFA) - Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, rektör yardımcıları, dekanlar, enstitü ve MYO müdürleri ile genel sekreter ve daire başkanlarının katılımıyla gerçekleşen törende, önce MR ünitesinin, daha sonra sedasyon ünitesinin açılışı yapıldı.

Rektör Ünüvar, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin, çok özgün özellikleri olan, çok üst düzey diş tedavisi hizmetleri veren, aynı zamanda çok nitelikli diş hekimleri yetiştiren Türkiye’nin en güzide, en gözde diş hekimliği fakültelerinden biri olduğunu vurguladı.

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin yakın zamanda 11 bin 900 metrekare alana sahip eski binasından 39 bin metrekare kapalı alan sahip yeni binasına taşındığını anımsatan Ünüvar, “Burası, sadece fiziki büyüklük değil, aynı zamanda çok nitelikli diş hizmetlerinin de verilebileceği hale geldi. Örneğin engelli bireylerin ve özellikle engelli çocukların diş tedavisi son derece zordur. Onları genel anestezi altında yapmak lazım. Burası engelli bireylere en güzel diş hekimliği hizmeti veren önde gelen fakültelerimizden birisi haline geldi” diye konuştu.

Bugün de iki önemli ünitenin açılışını gerçekleştirmek için bir arada olduklarını ifade eden Ünüvar, “Avrupa’da hatta dünyada içinde MR ünitesi olan ilk diş hekimliği hastanesi ve ilk diş hekimliği fakültesi oluyoruz. Burada baş-boyun bölgesi ağırlıklı olmak üzere, sahip olduğu nitelikleri itibarı ile gerektiği zaman Tıp Fakültemizin de özellikle farklı alanlardaki MR hizmetleri de yerine getirilebilecek. Biz bununla aynı zamanda tıp fakültemizin üzerindeki yoğun iş yükünün de bir kısmını diş hekimliği olarak almış olacağız” dedi.

Böylelikle fakültelerin, akademisyenlerin birbirinden destek alarak daha nitelikli hizmet verebilmesi, daha nitelikli eğitim hizmeti sunabilmesi imkânının da kazanılmış olacağının altını çizen Ünüvar, “Buranın sadece Diş Hekimliği Fakültemize değil,Tıp Fakültemize ve dolayısıyla da onun uhdesindeki insanlarımıza hizmet edecek bir ünite olduğunu görüyoruz. Bundan da gurur duyuyoruz. Dünyada diş hekimliği fakültesinde bulunan ilk MR ünitesini açıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

DÜNYADA DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNDE BULUNAN İLK MR ÜNİTESİ

Ünüvar, bir diğer açılışı yapılan sedasyon ünitesinin de Türkiye’de diş hekimliği fakülteleri arasında ilk olduğunu kaydetti. Ünüvar, özellikle özellikli diş hekimliği hizmeti gerektiren,özel gereksinimli bireyler için, sedasyon gerektiren bireyler için hazırlanan çok önemli bir ünite olduğuna dikkat çekerek, “İnşallah güzel hizmetlere vesile olur” dedi.

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kaan Orhan da diş hekimliği fakülteleri içinde kurulan ilk MR ünitesine sahip olmaktan gurur duyduklarını belirterek, MR ünitesinde aynı zamanda Tıp Fakültesine de destek verileceğini kaydetti.

Özel gereksinimli bireylere diş tedavisi hizmetinin verileceği sedasyon ünitesi ile ilgili de bilgi veren Orhan, şöyle devam etti:

“Bu sedasyon üniteleri bizim için çok önemli. Ankara’da hatta Türkiye’de bu bir ilk olacak. Özellikle özel tedavi gereksinimi olan çocuklarımıza biz sadece diş çekimi yapabiliyorduk, ancak şu anda normal bir hastaymış gibi kanal tedavisi, dolgu hatta estetik olarak köprülerini yapar hale geleceğiz. Bu alt yapıda olan şu an için herhangi bir diş hekimliği fakültesi mevcut değil. Bu sebepten dolayı ileride bunu genişleterek özel tedavi gereksinimi olan çocuklarımıza ve erişkin bireylerimize bu hizmeti Ankara Üniversitesi olarak sunacağız.”

Yapılan konuşmaların ardından rektör, rektör yardımcıları, dekanlar, enstitü ve MYO müdürleri tarafından ünitelerin açılış kurdeleleri kesildi. Üniteleri gezen katılımcılara, dekan tarafından bilgilendirmelerde bulunuldu. Açılışa katılanlar, daha sonra hep bir birlikte iftar yaptı.