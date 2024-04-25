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Operasyonda hakkında uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçunu işleyen 5 şüpheli şahsa yasadışı ekim suçunu işleyen 1 şüpheli şahsa, resmi belgede sahtecilik suçunu işleyen 2 şüpheli şahsa, S.K.M. suçunu işleyen 1 şüpheli şahsa, yasadışı bulunma suçunu işleyen 1 şüpheli şahsa adli tahkikat yapılmıştır.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı'nca uyuşturucu kullanımını önleyici operasyon düzenlendi. 10 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı. Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre Düzce'de 15-22 Nisan tarihleri arasında Jandarma Komutanlığı'nca yapılan operasyonda 8 gram kubar esrar, 277 adet galara hap, 14 kök kenevir ele geçirilirken, Afganistan uyruklu ülkeye yasadışı giriş yapan 1 göçmen yakalandı.

Kaymakam Özyiğit ve Başkan Büyükgöz muhtarları ağırladı

Kaymakam Özyiğit ve Başkan Büyükgöz muhtarları ağırladı

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