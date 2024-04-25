Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Cemil Çelik, çocuklarda arkadaş ilişkileri konusunda ebeveynleri bilgilendirdi.İSTANBUL (İGFA) - Çocukların arkadaş ilişkisi, davranış kalıpları, empati kurma, benlik saygısı ve eğlence ortamı gibi birçok unsuru içerisinde barındırdığına dikkati çeken Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Cemil Çelik, iyi bir arkadaş ortamına sahip olan çocukların diğerlerinden etkilenerek, onların yaptıklarını yansıtarak başarı yakaladığı bilindiğine vurgu yaptı.

"Burada aile bireylerinin sıklıkla yaptığı hata çocukların arkadaş seçiminde gereğinden fazla baskı kurmalarıdır" diyen Doç. Dr. Çelik, "Bu durum çocuk üzerinde ters bir etki yaparak istenilmeyen üzerine gidilmesi gibi yanlış bir eğilim oluşturmaktadır. Bundan dolayı özellikle dikkat edilmeli ve çocuğun özgürlük alanı korunmalıdır" dedi.

Erken dönemde arkadaşlıkların çocukların gelişimine faydalarına vurgu yapan Doç. Dr. Çelik, "Araştırmalar, arkadaşlık kurmanın yedi yaşın altındaki çocuklar için önemli bir gelişim hedefi olduğunu gösteriyor. Erken dönemde arkadaşlıkların çocukların gelişimine oldukça önemli faydaları vardır. Okul öncesi ve erken okul yıllarında geliştirilen arkadaşlıklar, çocuklara sosyal, bilişsel, iletişimsel ve duygusal gelişimle ilgili becerileri öğrenip uygulayabilecekleri değerli bağlamlar sağlar" diye konuştu.

SOSYAL BECERİLERDE ARTIŞ

Çocuklar arkadaşları ile etkileşimde bulunduklarında, ikili ya da çoklu iletişimde etkileşim başlatma, hareket etme sırasına riayet etme, paylaşma, işbirliği yapma, çatışmaları çözme ve karşılıklı konuşmalar yapma gibi becerilerinde olumlu yönde artış olduğunu ifade eden Uzman Doç. Dr. Cemil Çelik, "Çocuklar, eğlenirken, tartışırken ve birlikte oyun kurarken, gelecekteki her ilişki için temel beceriler üzerinde pratik yapma imkanı bulurlar. Empati kurabilme yetisi, başkalarının bizimkinden farklı düşünce ve duygulara sahip olduğunun anlaşılması durumudur. Başka birinin bakış açısını alabilmek ve onlarla empati kurabilmek için buna ihtiyacımız vardır. Empati, iletişim esnasında sözle söylenmeyen duyguların ipuçlarını okumayı içerir. Arkadaşlıklar bağlamında çocuklar, sağlıklı arkadaşlıklar için nezaket, uzlaşma, sıra bekleme, öz düzenleme, atılganlık, oyun kurabilme, özür dileme, yardım etme ve affetme gibi sosyal davranışların gerekli olduğunu öğrenirler. Araştırmalar, erken çocukluk dönemindeki sosyal ilişkilerin, yaşamın ilerleyen dönemlerinde daha iyi duygusal zekaya yol açtığını göstermektedir" dedi.

YAPILMASI GEREKENLER

Çocukların arkadaşlık kurabilmeleri için ailelere düşen birtakım görevler bulunduğunu söyleyen Doç. Dr. Çelik, şunları kaydetti:

"Çocuğunuz ile arkadaş olmak çocuğunuzun arkadaşının yerine geçmek şeklinde algılanmamalıdır. Çocuğunuza kendi sınırlarını belirlemeleri konusunda yardımcı olunmalıdır. Bazı araştırmalar çocukların arkadaşlıklarının temellerini ailelerindeki davranışlardan aldığı yönündedir. Bu da demek oluyor ki doğru davranışlar sergileyerek çocuğunuza doğru davranışı öğretebilirsiniz. Çocuklarınıza ilgi gösterebilir, onlarla oynayabilir, sıra alma etkinlikleri yapabilir, nezaket ve empati gösterebilir, duygular hakkında konuşabilirsiniz. Gerektiğinde özür dileyerek ve sıranızı bekleyerek çocuğunuza olumlu bir örnek olabilirsiniz"