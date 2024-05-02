Aziziye mahallesinde bulunan ve geniş bir bölgeye hizmet veren Perşembe pazarında balık tezgahları denetlendi.Sefer DEMİR / haberozel.com.tr

DÜZCE (İGFA) - İl tarım müdürlüğü su ürünleri ekipleri tarafından yapılan denetimlerde tezgahlarda satışa sunulmuş yasal sınırların altındaki ölçülerde olan balıklara el konuldu.

Yasal sınırın altında ölçülen balıkların satışının yasak olduğunu ve balıkların üremesini engellediğini işletmelere anlatan ekipler kaçak balık satışı için cezai işlem uyguladı.

Denetimlerin diğer semt ve ilçe pazarlarında da yapılacağını balıkçı esnafının kurallara uyması gerektiğini söylediler.