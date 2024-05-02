İnegöl Belediyesi, şehrin gelişim bölgelerinden olan Yeniceköy Mahallesinde imar yolları açma çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda bölgede 870 metre uzunluğunda 4 ayrı sokak açılıyor.

BURSA (İGFA) - Şehrin dört bir bölgesinde yatırım ve hizmet seferberliğini sürdüren İnegöl Belediyesi, Yeniceköy Mahallesinde yeni imar yolları oluşturuyor. Nüfusu hızla artan şehrin ihtiyacına cevap verecek yeni cadde ve sokaklar oluşturulması adına Fen İşleri Müdürlüğü hummalı bir çalışma sürdürürken, bu kapsamda bölgede 870 metre uzunluğunda 4 yeni sokak açılıyor.

İMAR İZNİ ALINAN BÖLGELERDE SOKAKLAR OLUŞTURULUYOR

Belediye Başkanı Alper Taban, bugün beraberindeki heyetle birlikte Yeniceköy Mahallesinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Burada bir açıklama yapan Başkan Taban, “Bugün Yeniceköy Mahallemizde devam eden çalışmalarımızı yerinde incelemek üzere bir aradayız. Bu vesileyle mahallemizde yeni seçilen muhtarımıza ve azalarımıza da hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından bölgede çalışmalarımız devam ettiriliyor. Yeni inşaat yapmak isteyen vatandaşlarımızın imar izni aldığı bölgelerde bizler de onların yol ihtiyacını karşılamak adına çalışmalar yapıyoruz” dedi.

YAPILACAK ÇOK İŞİMİZ VAR

Yapılacak çok iş olduğuna da vurgu yapan Taban, şöyle devam etti: “Bölgemiz gelişmekte olan bir bölge. Yapılacak çok işimiz var burada. Bir taraftan Yeniceköy Mahallemizin içerisinde devam eden içme suyuyla ilgili ve kısmi olarak UEDAŞ gibi diğer kurum ve kuruluşları ile şirketlerin de yapması gereken çalışmalar var. Biz bugün özelinde burada Saatçi Sadettin Caddesi, 753, 754 ve 756’ncı sokaklar olmak üzere 4 sokakta 870 metre uzunluğunda 10 metre genişliğinde yolların açılmasını sağlıyoruz. Yine Fen İşleri Müdürlüğümüz burada 8700 metreküp kazı yaparak dolgu malzemesi uygulayacak.”

TÜM ÇABAMIZ EKSİKLERİ EN HIZLI ŞEKİLDE GİDERMEK

“Yaptığımız çalışmalar bununla sınırlı değil. Burada başkaca ihtiyaçlar da var. Vatandaşlarımızın eksik gördüğü, tamamlanamamış ne hizmet varsa bunları gidermek için el birliği ile çalışmaya devam edeceğiz. Bölgede hem İnegöl hem Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin yapacağı çalışmalar var. Tüm çabamız ve gayretimiz bunları en hızlı şekilde yapabilmek. Emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.”