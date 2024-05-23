Düzce'nin Akçakoca ilçesinde gerçekleşen dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.Sefer DEMİR / Haberözel TV

DÜZCE (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Düzce'de beklenen yağış öğle saatleri sonrası şehri etkisi altına aldı.

Kentin pek çok noktasında gerçekleşen yağışla birlikte Akçakoca ilçesinde ise bastıran dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Vatandaşların yaklaşık ceviz büyüklüğünde yağan dolunun ardından şaşkınlıklarını gizleyemediği ve araçlarına zarar gelmemesi için önlemler aldığı görüldü.

Pek çok ailenin geçimini fındık üretimi ile sağladığı Düzce'de vatandaşlar ürünlerinin zarar gördüğünü belirtiyor.