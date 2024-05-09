Düzce'de kontolden çıkan otomobil kaza yaptı 3 kişi yaralandı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre D.B. idaresindeki 41 SC 298 plakalı otomobil, Konuralp Çiftepınarlar Mahallesi 5. sokak üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

Yolun kenarındaki bahçeye devrip ters dönen otomobildeki sürücü D.B, araçta bulunan S.D. E.A. otomobil içerisinde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye kaza kırım, polis ve sağlık ekiplerince bulundukları yerden çıkarılan yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.