İlk albümünün hazırlıklarını tamamlayan Ece Seçkin, konserlerinde sevenleriyle buluşmaya devam ediyor.İZMİR (İGFA) - Ece Seçkin, bu akşam soğuk hava koşullarına rağmen İzmir Buca Pazar Meydanı’nda ‘Yürekten Dokunuşlar Derneği’nin düzenlediği gecede sahneye çıktı.

Güzel sanatçı, soğuk, yağmur, kar, rüzgâr, fırtına ve hiçbir zorluğun kendisine engel olamayacağını, sevenleriyle buluşmak için her engeli aşacağını söyledi.

Ece Seçkin muhteşem performansıyla göz doldururken seyircisinden tezahüratlar eşliğinde büyük alkış aldı.