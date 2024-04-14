Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Kuluçka ve İnovasyon Merkezi (ETKİM) ve Teknopark İstanbul'un ortak girişimcilik programı "EDUcube" için başvurular başladı. 15 Mayıs 2024 tarihine kadar başvuruda bulunabilecek.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığı ETKİM ile Teknopark İstanbul ortaklığında, eğitim teknolojileri alanında çalışan girişimci ve girişimci adaylarına yönelik "EDUcube Hızlandırma Programı" başvuruları başladı.

EDUcube, eğitim teknolojileri alanında ya da eğitim teknolojilerine uyarlanabilecek alanlarda çalışan girişimlerin ihtiyaçları doğrultusunda yenilikçi iş fikirlerinin geliştirilmesi ve büyümesini amaçlıyor.

EDUcube ile başvurular arasından seçilecek girişimler, 22-23 Mayıs tarihlerinde Millî Eğitim Bakanlığı ve Teknopark İstanbul öncülüğünde düzenlenecek olan "Uluslararası Eğitimde Yapay Zekâ Formu 1. AR-GE Proje Pazarı"nda yer alma fırsatı elde edecek.

EDUcube Hızlandırma Programı'na başvurmak isteyen girişimciler, 15 Mayıs 2024 tarihine kadar başvuruda bulunabilecek.