Yunanistan’da yaşamını kaybeden Samsunlu Alaettin Erdoğan’ın, İstanbul ve Samsunda yaşayan yakınları, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan’a CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır’a ve belediye Başkan yardımcılarına teşekkür ettiler.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Tır şoförü Alaettin Erdoğan, Yunanistan’da aracının içinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti

Merhumun İstanbul’da ve Samsun'da yaşayan yakınları ne yapacaklarına şaşırmışken telefonla ulaştıkları ve yardım istedikleri CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır yaslı ailenin derdine derman oldu.

Cenaze aracı verildi, cenaze İpsala gümrüğünden araca konularak İstanbul’a gönderildi. İstanbul Beşyüzevler mezarlıklar müdürlüğünde cenazeyi teslim alan yaslı aile, kendilerine yardımcı olan, acılarına ortak olan CHP’lilere teşekkür ettiler.

Merhum Tır şoförü Alaettin Erdoğan’ın aile dostu, arkadaşı Atilla Kaya, “31 Mart 2024 Pazar günü yapılan mahalli idareler seçimlerinde CHP’den Belediye Başkanı seçilen Mehmet Özcan’a CHP ilçe Başkanı Anıl Çakır’a, belediye Başkan yardımcılarına ve cenazemizi bizlere ulaştıran araç şoförüne teşekkür ederiz. Bizlerin acısını paylaşan, en zor anımızda telefonumuza çıkan sayın CHP’li Keşan Belediye başkanımızın yaptığı bu iyilik, yanan yüreğimize birazcık olsa da su serpmiştir. Bu acılı günümüzde yanımızda olan, bizlere hizmet sunan Keşan Belediye Başkanımız Mehmet Özcan’a CHP ilçe Başkanı Anıl Çakır’a, şahsım ve cenaze sahipleri adına teşekkür ederim” dedi