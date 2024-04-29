İstanbul'da 10 yıl önce Şile Çevre Gönülleri Derneği tarafından başlanan ve Şile Belediye Başkanlığı'nın da organizasyona dahil olan 10. Şile Şakayık Şenliği, Şile Hasanlı Mahallesi Sarıkavak Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi.Nurcan KIRCALI / İSTANBUL (İGFA) - Şile Belediyesi ve Şile Çevre Gönüllüleri Derneği iş birliğinde düzenlenen 10. Şile Şakayık Şenliği, yağışa rağmen yoğun katılımla gerçekleşti.

10. Şakayık Şenliği, Şile Belediyesi ve Şile Çevre Gönüllüleri Derneği işbirliğindeki organizasyon ile Hasanlı-Sarıkavak’ta gerçekleştirildi.

Garnizon Komutanı Hvn Svn Albay Mehmet Sutaşır, Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Nabi Evren, Kamu Amirleri siyasi parti ve STK temsilcileri ile muhtarlar ve çok sayıda Şileli vatandaşın katıldığı etkinlik renkli anlar yaşandı.

Şile Belediyesi ve Çevre Gönüllüleri Derneği işbirliği ile bu yıl 10.’su düzenlenen Şakayık Şenliği, farklı yaş gruplarından pek çok doğa meraklısı vatandaşı Sarıkavak Köy Meydanı’nda buluştururken, İstanbul Anadolu Yakası’nda sadece Şile Sarıkavak Köyü’nde açan ve Türkiye’de yetişen en önemli endemik bitkiler arasında yer alan Şakayık çiçeği adına düzenlenen şenlikte çevresel değerlerin korunması, doğa sevgisi ve sürdürülebilir yaşam vurgusu yapıldı.

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, şenliğe gösterilen ilgiden dolayı memnuniyetini dile getirirken, 11. Şakayık Şenliği için katılımcılara da müjde verdi. Başkan Kabadayı, “Bu benim bir belediye başkanı olarak düzenlediğim ilk festivalim. Dün İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ile telefon ile görüştüm ve kendisinden 11. Şakayık Şenliğine katılacağına dair sözü aldık.’’ ifadelerini kullandı.

Şenlik Keman virtüözü Suat Erdem’in keman dinletisi ile başlarken katılımcılar Suat Erdem’in dinletisine coşku ile eşlik etti.

Yöresel börek tadım yarışmasının da düzenlendiği şenlikte yarışmacılar birbirinden lezzetli börekleri jürinin beğenisine sundu.

Dereceye giren yarışmacılara sertifikalarını törenle takdim eden Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı yöresel lezzetlerden mancarlı pideyi çok sevdiğini belirterek jüriye tadım esnasında eşlik etti. Katılımcıların şenlik sonunda doğa yürüyüşü yaptığı etkinlikte, yürüyüş severler Sarıkavak’ın eşsiz manzarası eşliğinde oksijen depoladı.