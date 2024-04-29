Albayrak Grubu'nun geleneksel olarak düzenlediği Hat Eserleri Sergisi, 2024 Türkiye – Macaristan Kültür Yılı’nda Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de ziyaretçilerini ağırlayacak.İSTANBUL (İGFA) - Albayrak Grubu Hat Eserleri Koleksiyon Sergisi, bu yılın ilk Avrupa durağı olan Budapeşte’de 25 hat eserini sanatseverlerle buluşturacak.

2024 yılı, Macaristan ile Dostluk Anlaşması’nın 100. yıldönümü olması nedeniyle Türkiye – Macaristan Kültür Yılı olarak kutlanıyor.

100. yıl için 100 kültür etkinliği planlanan yılda, Albayrak Grubu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile işbirliği çerçevesinde Budapeşte’de hat sergisinin açılışını gerçekleştirecek.

2 Mayıs günü, Yunus Emre Enstitüsü Budapeşte Türk Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak olan sergiye ilgi yoğun olacak.

TİKA’nın katkılarıyla gerçekleşecek olan serginin açılışına; Türkiye Cumhuriyeti Macaristan Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu, TİKA Budapeşte Koordinatörü Elif Türkislamoğlu ve Albayrak Grubu yöneticileri katılacak.