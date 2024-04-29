Albayrak Grubu'nun geleneksel olarak düzenlediği Hat Eserleri Sergisi, 2024 Türkiye – Macaristan Kültür Yılı’nda Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de ziyaretçilerini ağırlayacak.İSTANBUL (İGFA) - Albayrak Grubu Hat Eserleri Koleksiyon Sergisi, bu yılın ilk Avrupa durağı olan Budapeşte’de 25 hat eserini sanatseverlerle buluşturacak.

2024 yılı, Macaristan ile Dostluk Anlaşması’nın 100. yıldönümü olması nedeniyle Türkiye – Macaristan Kültür Yılı olarak kutlanıyor.

100. yıl için 100 kültür etkinliği planlanan yılda, Albayrak Grubu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile işbirliği çerçevesinde Budapeşte’de hat sergisinin açılışını gerçekleştirecek.

BUYAZ Şiir Onur Ödülü Ayten Mutlu'nun oldu BUYAZ Şiir Onur Ödülü Ayten Mutlu'nun oldu

2 Mayıs günü, Yunus Emre Enstitüsü Budapeşte Türk Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak olan sergiye ilgi yoğun olacak.

TİKA’nın katkılarıyla gerçekleşecek olan serginin açılışına; Türkiye Cumhuriyeti Macaristan Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu, TİKA Budapeşte Koordinatörü Elif Türkislamoğlu ve Albayrak Grubu yöneticileri katılacak.