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Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, eğitim burslarından en çok faydalanan öğrenci oranının en yüksek olduğu üniversite oldu.KONYA (İGFA) - Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK), Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu 2023'ü yayınladı.

Raporda, "Ülkemizde 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu doğrultusunda 208 yükseköğretim kurumu faaliyette bulunmuştur. Bunların 129’u devlet üniversitesi, 75’i vakıf üniversitesi ve 4’ü vakıf meslek yüksekokuludur. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında 161 üniversite, öğrencilerine burs imkânı sağlamıştır." ifadelerine yer verildi.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, YÖK Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu verileri doğrultusunda eğitim burslarından faydalanan öğrenci oranının en yüksek olduğu üniversite seçildi.