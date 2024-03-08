Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı 11 ilde ilk günden beri bütün kaynaklarını bölgeye seferber eden Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) üç senedir başarıyla yürüttüğü EİB Export-Up Mentorluk Programı ile afet bölgesindeki kadın girişimcilere yardım elini uzattı.İZMİR (İGFA) - Türkiye’de kadın ve genç girişimcilere yönelik ilk ihracat odaklı mentörlük programı “EİB Export-Up” kapsamında Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Seray Seyfeli ve Kahramanmaraş ilinde yerleşik Eska Tekstil firması kurucusu Kadriye Turna, Berlin`de gerçekleşen “Kadın Girişimciler için Krizlerde Zorluklar ve Fırsatlar” konulu panelde konuşmacı olarak yer aldı.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı ve EİB Export-Up mentörü Seray Seyfeli, “Türkiye’de kadın ve genç girişimcilere yönelik ilk ihracat odaklı mentörlük programı “EİB Export-Up Mentörlük Programımız” üç senedir başarı hikayeleri yazıyor. Ve yeni dönemimiz dayanışma, işbirliği ruhuyla dolu bir başlangıcı temsil ediyor. Programımızın yeni döneminde ticari faaliyetleri sekteye uğrayan, deprem gibi zorlu koşullarla başa çıkmak zorunda kalan ancak azimleri ve potansiyelleri ile parlayan 11 kadın girişimciye odaklanıyoruz. Kahramanmaraş ilinde yerleşik Eska Tekstil firması kurucusu çok değerli Kadriye Turna ile buradayız.” dedi.

KADINLAR SADECE EKONOMİNİN OMURGASI DEĞİL, AYNI ZAMANDA BEYNİ DE

Kadınlar sadece ekonominin omurgası değil, aynı zamanda beyni de olduğunu söyleyen Seyfeli kadınlar olmadan ekonomik bir sıçrama yapmanın mümkün olmadığını da vurguladı.

“Türkiye'de kadınlarda istihdam oranı 2022'de yüzde 30.4 ile Hindistan seviyesinde olduğunu kaydeden Seyfeli, "Almanya'da 2022'de kadın istihdam oranı %75.7, Japonya’da %74.6, ABD’de %69, Çin'de ise %65.4. Türkiye'nin yapması gereken yapısal reformlardan en önemlisi kadınların hak ve özgürlükleri alanında gerçekleştirilmesi gereken yapısal reformdur. Dünya Bankası'nın "Women, Business and the Law 2023" raporundaki çalışmaya göre dünyada sadece 14 ülkede kadınlar erkekler kadar tam eşit haklara sahip. Türkiye ise bu konuda 82.5 puanla dünyada 78 ülkenin ardında bulunuyor. Duygusal zekâ EQ, iş hayatında gelişime önemli katkılar sağlıyor. Kadınların iş yaşamında az olduğu ülkelerde duygusal zekanın iş süreçlerindeki eksikliği nedeniyle başarı da sınırlı kalıyor.” dedi.

Seray Seyfeli, “Kadınlara yönelik devlet desteği mekanizmalarının olmasını, sivil toplumda ve devlet nezdinde kadınların karar alıcı mercide temsiliyetinin daha yüksek olmasını temenni ediyoruz. İşte bu yüzden kadın girişimcilerimizin yanında olmak bizim için büyük bir onur. 2019 yılında imzaladığımız; dünyanın en büyük sürdürülebilirlik inisiyatifi UN Global Compact ilkeleri doğrultusunda; sosyal adalet, sosyal sorumluluk, cinsiyet eşitliği, çevre başlıklarını hem kurum kültürümüzde hem de projelerimizle yaşatıyoruz. UN Global Compact’e ilk üye olan İhracatçı Birliği biziz. Ayrıca UN Women ve UN Global Compact ortak inisiyatifi olan Kadının Güçlendirilmesi Prensipleri’ne (WEPs) bir yıl önce imza attık. Global Compact’e ilk imza atan İhracatçı Birlikleri olduğumuz gibi aynı zamanda kadınlara ve gençlere yönelik bir mentörlük programı kurgulayan ilk Birlik de biziz.” diye konuştu.