 Yunusemre Halk Eğitimi  Merkezi  usta öğreticilerin  görev aldığı Yunusemre Belediyesi  Muradiye Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim gören özel bireyler geri dönüşüm malzemeleri ile yaptığı birbirinden güzel eserleri Magnesia AVM’de sergiledi. Sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. MANİSA (İGFA) -  Muradiye Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim gören özel bireylerin geri dönüşüm malzemeleriyle yaptıkları tabloların yer aldığı sergi  açılışı Magnesia AVM’de açıldı. Açılışa Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ın eşi Serap Balaban,  Yunusemre Halk Eğitim Merkezi Ayşen Oğuz, Yunusemre Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Arzu Yerkazanoğlu,  öğretmenler  ve vatandaşlar  katıldı.

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Yunusemre Halk Eğitim Merkezi Ayşen Oğuz yaptığı konuşmada "Yunusemre Halk Eğitimi Merkezi olarak bir çok yerde kurslar açılıyoruz. Bizim için önemli  olan yerlerden bir tanesi de  Muradiye Engelsiz Yaşam Merkezi. Yaklaşık 6 yıldır Muradiye Engelsiz Yaşam Merkezi kurslarımız  devam etmektedir. Yunusemre Belediyesi tarafından kurslarımıza yer  sağlanmaktadır. Bizlerde  Yunusemre Halk Eğitim Merkezi  olarak kurs açarak özel  bireylere destek olmaya çalışıyoruz. Özel bireylerimizin yaptığı ürünleri sergilemeye çalışıyoruz.  Sergide gördüğünüz tüm eserler özel bireylerin  geri dönüşüm malzemeleri ile yaptığı  eserler. Serginin hazırlanmasında ve kurslarda görev alan tüm personelime teşekkür ederim" dedi.

Yunusemre Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Arzu Yerkazanoğlu ise " Muradiye Engelsiz Yaşam Merkezimiz Yunusemre Belediyesi ve Yunusemre Halk Eğitimi Merkezi  ile ortak bir projemizdir.   Burada 18 yaş üstü engelli bireylerimizin yaptığı eserleri sergilemek için AVM'deyiz. Tüm Manisalıları bekliyoruz" dedi.