Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde olan Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezi’nde (MABESEM) faaliyet gösteren kurslara 7'den 70'e tüm vatandaşlar ilgi göstererek katılım sağlıyor.MALATYA (İGFA) - MABESEM, bünyesinde bulundurduğu kurslarla vatandaşlara hizmet vermeyi sürdürüyor. Özellikle ücretsiz ve kaliteli bir şekilde hizmet sunan MABESEM’e vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Sanatseverlerin ve hobi edinmek isteyen hemşerilerimizin uğrak noktası olan MABESEM kurslarına katılım sağlayan kursiyerler, burada hem kaliteli zaman geçirerek hobi ediniyorlar hem de el becerilerini geliştirme imkânı buluyorlar.

İnönü Üniversitesi Bilimsel Araştırma Topluluğu’nun talebi üzerine MABESEM’deki Seramik Kursuna katılım sağlayan İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Sınıf Öğrencileri, seramik atölyesinde keyifli anlar geçirdiler. Öğrenciler kendilerine sunulan imkânlardan dolayı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’e teşekkürlerini sundular.

KİLE DOKUNMAK STRES AZALTIYOR

Seramik Kursu hakkında bilgiler aktaran Seramik Öğreticisi Berna Uğur, “Kursumuzu Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla açtık. 7-65 yaş aralığında öğrenci kabul etmekteyiz. Bugünde İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Sınıf öğrencilerini kursumuzda ağırlıyoruz. Seramik kursu, terapi mahiyeti taşımaktadır ve strese çok iyi gelir. Bilindiği üzere kile dokunmak hem keyif veriyor hem de stres azaltıyor” dedi.

Seramiğin tarihçesinden de bahseden Uğur, “Bizim kullandığımız malzeme inorganik maddedir. Yani kesinlikle sağlığa zararı olmayan bir yapıdadır. Seramiğin tarihçesini incelediğimizde ilk olarak karşımıza kap kacak şeklinde çıkıyor. İnsanlar yeme, içme gibi fizyolojik ihtiyaçlarını gidermek adına kilden, çamurdan eşyalar yapmıştır. Günümüze geldiğimiz zaman da insanlar, hem kap kacak ihtiyacını karşılamak hem de hobi olarak kil ile uğraşıyor” kelimelerine yer verdi.

KURSLARA YOĞUN İLGİ

Hemen her yaş gurubundan kursiyerlerinin olduğunu belirten Uğur, “Kursumuza katılım çok fazla hemen her kesimden vatandaşımız kurslarımıza geliyor. Ev hanımları, üniversite, lise, ortaokul, ilkokul öğrencileri kursumuza ilgi gösteriyor. Seramik kursumuza katılım sağlayan kursiyer ve öğrencilerimizin yaptığı ürünler belli dönemlerde sergiye çıkıyor. Tabii katılımcılarımız ürünlerinin sergilendiğini görünce daha fazla ürünler yaparak, vatandaşlarımıza sunmak istiyorlar” diye konuştu.

BELEDİYE BAŞKANIMIZ SAMİ ER’E TEŞEKKÜR EDERİZ

“Ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Er Beyefendiye bizlere bu imkânları sunduğu için teşekkür ederiz” ifadelerine yer veren Uğur, sözlerini şu şekilde tamamladı:

“İlerleyen günlerde de bizleri destekleyeceğinden eminiz. Çünkü bize çok güzel imkânlar sağladılar. Bundan ötürü ki kursumuz çokça talep görüyor. Bir de bizim kursumuzda fırınımız da mevcut bu da bizim için büyük bir avantaj sağlıyor. Çünkü kursumuzda yapılan ürünler fırınlandıktan sonra kullanıma hazır hale geliyor. Hal böyle olunca da kursiyerlerimizin seramik yapma istekleri tetikleniyor. Tekraren bizlere bu güzel imkânları sunan başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Er’e ve Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum.”

KEYİFLİ VAKİT GEÇİRİYORUZ

Seramik Kursuna katılım sağlayan İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Sınıf Öğrencisi Muhsin Eren Dedekoğlu ise “Tıp öğrencileri olarak seramik ve kil şekillendirme kursuna gelmek istedik. Hem stres atmak hem de sınıf arkadaşlarımızla birlikte güzel bir vakit geçirmek istedik. Burada gerçekten keyifli vakit geçiriyoruz. Umarım etkinliğin sonunda da güzel bir ürün çıkarır, buradan mutlu bir şekilde gideriz” diyerek memnuniyetini dile getirdi.

MABESEM’DE ÇOCUKLAR İÇİN KİL ŞEKİLLENDİRME KURSU

Öte yandan MABESEM’de 4-9 yaş arasını kapsayan çocuklar için de Kil Şekillendirme Kursu bulunuyor. Kursta el kaslarını ve motor becerilerini geliştiren minik kursiyerler, hayal dünyalarını sanata dönüştürüyor.

Kil Şekillendirme Kursu’nda hem daimi hem de misafir katılımcılar, keyifli ve eğlenceli vakit geçirmenin tadını çıkarıyor. Bugünün misafir katılımcıları ise Polis Amca İmam Hatip Ortaokulu Ana Sınıfı öğrencileri…

KAÇMAZ: TÜM ÇOCUKLARIMIZI KURSLARIMIZA BEKLİYORUZ

MABESEM’deki kursların ücretsiz olduğuna değinen Sanat Etkinlikleri Şube Müdürü Ömer Kaçmaz, “Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezi olarak Polis Amca İmam Hatip Ortaokulu Ana Sınıfı öğrencilerini Kil Şekillendirme Kursu’muzda misafir ettik. Çocuklarımız etkinlik çalışmaları kapsamında el becerisi, kas ve motor becerilerini geliştirmek için etkinliğimize katılım sağladılar. MABESEM olarak ücretsiz olarak hizmet veriyoruz. Bütün okulları, öğrencileri ve çocukları MABESEM’de faaliyet gösteren kurslarımıza bekliyoruz” açıklamalarına yer verdi.

ALTUNÖZ: ÖĞRENCİLERİMİZİN YANI SIRA VELİLERİMİZ DE KURSUMUZDAN MEMNUN

Minik ellerle yapılan objelerin hayal dünyasından sanata dönüştüğü kursa katılım sağlayan çocuklar için eğlenceli etkinlikler düzenlediklerini ifade eden Seramik ve Kil Şekillendirme Öğreticisi Tuba Altunöz “Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezinde 5 yıl boyunca Kil Şekillendirme Kursunda öğretmenlik yapıyorum. Burada çocuklarımızla beraber kilden üç boyutlu heykelcikler ve çeşitli ürünler çıkarıyoruz. Tabii bizde en önemli olan şey çocuklarımızın yaratıcılıklarını kullanarak ortaya bir şeyler çıkarmasıdır. Çocuklarımızın kursumuzu tercih etmelerindeki sebeplerden biri de el, kas gelişimleri ve motor becerilerini geliştirmektir. Ayrıca odaklanma yaşayan çocuklarımız var; kursumuz onlar için büyük önem arz ediyor.

Kursumuzda hem misafir hem de daimi öğrencilerimiz bulunuyor. Kursumuzda 4-9 yaş aralığında öğrencileri kabul ediyoruz. Öğrencilerimizin yanı sıra velilerimiz de kursumuzdan memnun. Malatya’mızdaki tüm çocuklarımızı kursumuza bekleriz” dedi.