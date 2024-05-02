Gemlik Belediyesi ve Gençlik Spor Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen 1. Emek Turnuvası sona erdi.BURSA (İGFA) - Turnuvaya Borusan Boru, Çimtaş, Gemlik Gübre ve MKS firmaları katılım sağladı.

Kıyasıya geçen turnuvanın birincisi Borusan Boru olurken, ikinci Çimtaş, üçüncüsü Gemlik Gübre, dördüncüsü ise MKS oldu. Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren Emek Turnuvasının gelecek yıllarda daha kapsamlı devam edeceğini ifade etti.

Emek turnuvasının finali kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu. Borusan Boru ve Çimtaş arasında geçen karşılaşmanın normal süresi 1 – 1 eşitlikle sona erdi.

Penaltılarla devam eden maçın sonucunda Borusan 4 – 3 galip gelerek kupanın sahibi oldu. Borusan’a kupasını Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren takdim etti.

Deviren yaptığı konuşmasında Gemlik’in Türkiye’nin ekonomisinde güçlü bir yeri olduğunu vurgularken, bu tür organizasyonların dostluğu pekiştirdiğini ve turnuvanın gelecek yıl daha kapsamlı olarak yapılacağını ifade etti.