Gıdı estetiği alanında yaşanan yenilikler, erkekler arasında da büyük ilgi görüyor.İSTANBUL (İGFA) - Türk Plastik Rekonstüriktif ve Estetik Cerrahi Derneği üyesi, Estetik Plastik Cerrah Op. Dr. Ebru Şen’in açıklamalarına göre, geliştirilen yeni yöntemler sayesinde gıdı liposuction operasyonları artık daha konforlu ve güvenli bir şekilde gerçekleştiriliyor. Bu operasyonlar, kadınlar kadar erkek hastalar tarafından da tercih edilerek, estetik cerrahiye olan ilgiyi artırıyor. Op. Dr. Şen, yeni teknikler ve iyileştirilmiş prosedürler sayesinde hastaların daha kısa sürede toparlanabileceğini ve operasyon sonrası memnuniyet oranlarının arttığını belirtti.

“Yeni yöntemlerle, gıdı liposuction operasyonları artık çok daha konforlu,” diyen Op. Dr. Şen, “Hastalarımız, operasyon sonrası daha hızlı bir iyileşme süreci yaşayacak ve sonuçlardan son derece memnun kalacaklar” dedi.

GIDI ESTETİĞİNDE LAZER İLE ANINDA SONUÇ

Gıdı bölgesindeki yağların alınması işlemi, genellikle lokal anestezi altında gerçekleştiriliyor ve hastalar aynı gün içinde taburcu edilebiliyor.Tügiad Üyesi Op. Dr. Şen, “Operasyon sonrası hafif şişlik ve morluklar normaldir ve genellikle birkaç gün içinde azalır. İyileşme süreci kişiden kişiye değişiklik gösterse de, çoğu hasta birkaç gün içinde günlük hayatlarına dönebiliyor,” şeklinde konuştu.

Op. Dr. Şen, gıdı liposuction’ın yağ hücrelerini kalıcı olarak çıkardığını ve sağlıklı bir yaşam tarzı ile desteklendiğinde, elde edilen sonuçların uzun süreli olabileceğini vurguluyor. Erkek hastaların estetik beklentileri ve ihtiyaçlarına göre kullanılan teknikler, gıdı estetiğini kolaylaştırıyor ve bu sayede daha popüler hale getiriyor ve estetik cerrahinin sunduğu çözümler arasında önemli bir yer ediniyor.