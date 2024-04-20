Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Pınarbaşı ve ile birliğe bağlı oda başkanlarını konuk etti.

Mehmet UZEL / NEVŞEHİR (İGFA) - Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Pınarbaşı, birliğe bağlı oda başkanları ile Belediye Başkanı Rasim Arı’yı ziyaret etti.

Ziyarette, Pınarbaşı ve beraberindeki oda başkanları Arı’yı tebrik ederek başarılar diledi.

Oda başkanları ile bir süre sohbet eden Belediye Başkanı Arı, “Esnafımız bizim için her zaman çok önemli. Esnafımızın güçlenmesi adına elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Esnaflarımızın temsilcileri olan siz kıymetli oda başkanlarımız ile birlikte şehrimiz için güzel hizmetlere imza atacağımıza inanıyorum. Şehrimizin tüm dinamikleriyle birlikte hareket ederek inşallah güzel bir çalışma dönemi geçireceğiz. Rabbim şehrimize güzel hizmetler yapmayı nasip eylesin.” diye konuştu.