Ticaret Bakanlığı, kadın ve genç girişimciler başta olmak üzere girişimcilerin dünyaya açılmasını ve ihracata yönelmelerini teşvik etmek amacıyla düzenlenen Export Akademi 2024 yılı programlarını başlatıyor.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, yılın ilk organizasyonu olan Export Akademi programı için duyuru yaptı.
Yılın ilk organizasyonunun İhracat Genel Müdür Yardımcısı Mustafa İlker Özdem'in de katılımlarıyla 7 Şubat'ta Gaziantep’te gerçekleştirileceğini duyuran Bakanlık, kadın ve genç girişimciler başta olmak üzere girişimcilerin dünyaya açılmasının bu programla sağlanacağı kaydedildiç.
EXPORT AKADEMİDE NELER VAR?
- Online Pazarlarda Satış Yöntemleri, Dijital Pazarlama
- İhracatta Devlet Destekleri
- E-ticaret Alt Yapı Sistemleri
- Lojistik Süreçleri ve Gümrük Mevzuatı
- İhracatta Tahsilat, Krediler, Online Ödeme Sistemleri