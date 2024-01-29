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Ticaret Bakanlığı, kadın ve genç girişimciler başta olmak üzere girişimcilerin dünyaya açılmasını ve ihracata yönelmelerini teşvik etmek amacıyla düzenlenen Export Akademi 2024 yılı programlarını başlatıyor.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, yılın ilk organizasyonu olan Export Akademi programı için duyuru yaptı.

Yılın ilk organizasyonunun İhracat Genel Müdür Yardımcısı Mustafa İlker Özdem'in de katılımlarıyla 7 Şubat'ta Gaziantep’te gerçekleştirileceğini duyuran Bakanlık, kadın ve genç girişimciler başta olmak üzere girişimcilerin dünyaya açılmasının bu programla sağlanacağı kaydedildiç.

EXPORT AKADEMİDE NELER VAR?

- Online Pazarlarda Satış Yöntemleri, Dijital Pazarlama

- İhracatta Devlet Destekleri

- E-ticaret Alt Yapı Sistemleri

- Lojistik Süreçleri ve Gümrük Mevzuatı

- İhracatta Tahsilat, Krediler, Online Ödeme Sistemleri