Denize girmeyi özlemle bekleyenler için Mayıs ayında denize girilecek rotalar...İSTANBUL (İGFA) -Türkiye'nin farklı bölgelerinde mayıs ayında denize girmek için harika seçenekler bulunuyor. Özellikle Akdeniz ve Ege bölgelerindeki plajlardan Mayıs ayında denize girmek yaza erkenden merhaba demek için ideal oluyor.

Seyahat platformu enuygun, deniz sezonunu açmak için sabırsızlananlara ve aşırı sıcak ve kalabalıktan uzak tatil sevenlere Mayıs ayında denize girilebilecek popüler rotaları listeledi.

İşte o rotalar...

ANTALYA: KEMER, BELEK, SİDE

Sezonu erken açan Akdeniz’in en güzel sahillerine sahip Antalya’da Belek, Side, Kemer, Alanya, Lara plajlarında Mayıs ayı itibariyle denize girilebiliyor. Bu bölgelerin tarihi ve doğal güzellikleri de eklendiğinde sizi bu destinasyonlarda harika bir erken yaz tatili fırsatı bekliyor.

Antalya için ilk önerisi Kemer’e bağlı Tekirova köyü sınırlarındaki Phaselis Koyu ve antik kenti. Kemer merkeze 12 km mesafedeki Phaselis Koyu’na antik kentin içinden geçebiliyorsunuz. Müzekart’la ya da ücretli girişle antik kentteki Tarihi Tapınak, Hadrian Kapısı ve Phaselis Tiyatrosu gibi etkileyici kalıntıları ziyaret edip sahile geçebilirsiniz. Ancak bölgenin ören yeri olması dolayısıyla burada standart bir plaj hizmeti yok.

Mayıs ayından Ekim ayı sonuna kadar denize girilebilecek tatil beldelerinden biri de Belek... Golf meraklılarına da hitap eden otel seçenekleriyle Belek’te eşsiz bir tatil sizi bekliyor.

Side’nin berrak ve kıpırtısız plajları da mayıs ayında deniz mevsimini açanları karşılıyor.

MUĞLA: BODRUM, MARMARİS, FETHİYE, DATÇA

Mayıs'ın ikinci yarısında ise Güney Ege’de deniz suyu sıcaklığı yükseliyor. Tatilseverlere Muğla’da dört ayrı rota öneriler arasında.

Her mevsim popülerliğini koruyan, tertemiz koy ve plajlarıyla ziyaretçilerini ağırlayan Bodrum, yaz sıcakları başlamadan denizin tadını çıkarmak isteyenleri bekliyor. Bodrum’un farklı beldeleri eşsiz plajlarla dolu.

Büyük bir koyun ortasına kurulmuş, iki yanında uzun ve tertemiz sahilleriyle Marmaris'te Mayıs ayının ikinci yarısının gözde deniz rotaları arasında yer alıyor.

Muğla'nın güneyinde bulunan bakir koyları ve berrak deniziyle ünlü Datça Yarımadası'nda Mayıs ayında denize girmek, doğanın tadını çıkarırken dingin bir atmosferde vakit geçirmenizi sağlayacak.

Muğla’da biraz daha güneye doğru inip Akdeniz sahiline yaklaştığınızda sizi Fethiye ve Ölüdeniz karşılayacak. 80’den farklı kelebek türüne ev sahipliği yapan, SİT alanı olarak korunan Kelebekler Vadisi’yle doğaseverleri kendine çeken Fethiye, deniz sezonunu açmak için en çok tercih edilen tatil beldeleri arasında yer alıyor. Turkuaz renginde denizi mayıs ayının sakinliğinde deneyimleyebileceğiz Ölüdeniz plajı, rüzgarsız, sakin havasıyla sizi dinlendirecek.

İZMİR: ÇEŞME, ALAÇATI, ILICA

Ege Denizi kıyılarının en güzel tatil beldelerinden Çeşme, Mayısın ikinci yarısında, özellikle de ayın son haftasında deniz mevsimine ilk adım için tercih edilebilir.

Deniz suyu sıcaklığı Mayıs ayında Antalya ve Muğla’daki kadar yüksek olmasa da burada pırıl pırıl denizin çağrısına karşı koymanız zor olacak. Sörf ve dalış rotası da olan bu bölgede kısa süreli bir eğitime katılıp sörf ya da dalış deneyimi de elde edebilirsiniz.

KUZEY KIBRIS

Mayıs ayı boyunca ortalama 21 derecede olan deniz suyu sıcaklığının 25 dereceye kadar çıktığı Kuzey Kıbrıs’ta, Mayıs ayında erken bir yaz tatili yapmış sayılabilirsiniz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Glapsides Plajı, Alagadi Plajı, Denizkızı Plajı ve Karpaz Altunkum Plajı’nda denize girebilir, doğanın eşsiz bir hediyesi olan Kıbrıs adasının güzelliklerini seyre dalabilirsiniz.