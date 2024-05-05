Sınav hazırlığı sürecinde öğrenciler, dikkat, konsantrasyon ve odaklanma becerilerini artırmak için çeşitli yöntemleri araştırırken, Eczacı ve Homeopat Ezgi Nevçehan, düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme, omega-3 yağ asitleri, B vitaminleri, besin ve takviyelerin dikkati ve konsantrasyonu artırabileceğini belirtti.İSTANBUL (İGFA) - Sınav hazırlığı sürecinde dikkat, konsantrasyon ve odaklanma becerilerini artırmak için çeşitli yöntemler ve takviyeler bulunuyor.

Eczacı ve Homeopat Ezgi Nevçehan, “Düzenli egzersiz, beyin sağlığı için hayati öneme sahiptir. Aerobik egzersizler, beyne oksijen taşır ve nöroplastisiteyi artırarak dikkati ve bilişsel işlevleri iyileştirebilir. Ayrıca, stresi azaltarak zihinsel odaklanmayı artırabilir” dedi.

“Antioksidanlar, omega-3 yağ asitleri, B vitaminleri ve diğer besin maddeleri içeren dengeli bir diyet, beyin fonksiyonlarını destekleyebilir" diyen Nevçehan, "Yeterli miktarda su içmek de beyin fonksiyonlarını optimize edebilir. Omega-3 yağ asitleri, beyin sağlığı için son derece önemlidir. Balık yağı, keten tohumu yağı ve ceviz gibi omega-3 kaynakları, beyin fonksiyonlarını destekleyerek dikkat, konsantrasyon ve öğrenme kapasitesini artırabilir. EPA ve DHA adı verilen omega-3 türleri özellikle dikkat ve konsantrasyon üzerinde olumlu etkiler yapabilir” diye konuştu.

B vitaminlerinin beyin fonksiyonları için kritik öneme sahip olduğuna dikkat çeken Nevçehan, “Özellikle B6, B9 (folik asit) ve B12 vitaminleri, nöronal iletişimi artırabilir ve hafıza ile dikkat üzerinde olumlu etkiler yapabilir. Yeterli miktarda B vitaminleri almak, beyin sağlığını koruyarak dikkat ve konsantrasyonu artırabilir. Bu vitaminlerin doğal kaynakları arasında balık, yumurta, yeşil yapraklı sebzeler ve tam tahıllı besinler bulunur. Ayrıca bakır ve çinko, beyin fonksiyonları için önemli olan minerallerdir. Dengeli bir şekilde alındığında konsantrasyonu artırabilirler. Adaptogenik özelliklere sahip olan rhodiola rosea bitkisi, stresle başa çıkmaya yardımcı olabilir ve odaklanmayı artırabilir. Sitikolin içeren bir nörotropik takviye ve beyin sağlığını destekleyerek bilişsel fonksiyonları artırmaya yardımcı olabilir” dedi.

ODAKLANMA VE KONSANTRASYON İÇİN DOĞAL ÇÖZÜMLER

4 damla bergamot yağı

4 damla günlük ( frankincense) yağı

4 damla sedir yağı

2 damla biberiye uçucu yağı

Hazırladığınız bu karışımı hava yayıcıya ekleyerek kullanabilirsiniz. Karışımdaki biberiye yağı vücutta asetilkolini etkileyerek hafızayı canlandırıcı etki gösterir. Beyne giden vagus sinirlerinin geçtiği noktaya ve kulak arkanıza masaj yaparak parasempatik etkiyi arttırabilirsiniz.