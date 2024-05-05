Minteks Şirketler Grubu Başkanı Özkan İrman, Milli Eğitim Müdürlüğü İnovasyon Merkezi, BEBKA ve Bursa Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (Bursatto) iş birliği ile düzenlenen Liseli İnovatif Girişimciler Eğitim Programı kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.BURSA (İGFA) - İlk olarak geçen hafta Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi söyleşisinde Bursa’nın tüm okullarından programa kayıt olan yüzlerce öğrenciye deneyimlerini aktaran Özkan İrman, söyleşilerine öğrencilerden ve okullarından gelen özel davetler üzerine Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde ardından Çınar Anadolu Lisesi’nde devam etti.

Özkan İrman, "Bir His Yolculuğu" başlıklı söyleşisinde öğrencilerle buluşmanın kendisi için ayrı bir heyecan ve özel bir deneyim olduğunu dile getirirken, son 10 yılda Türkiye genelinden gelen davetlere olumlu yanıt vererek ilkokullardan üniversitelere, sivil toplum kuruluşlarına kadar çeşitli platformlarda söyleşilere katıldığını ve bunu bir sosyal sorumluluk olarak gördüğünü belirtti.

Amacının gençlerle bir araya gelerek hayat tecrübelerini paylaşmak olduğunu vurgulayan İrman, hatalardan ders çıkararak başarıya giden yolun nasıl olduğunu gençlere aktarmayı hedeflediğini ifade etti.

“Derdim kuru bilgi ile değil, yaş ve yaşanmış bilgiyledir" diyen Özkan İrman, "Bu yüzden benim de hayat felsefem olan, Sokrates'in ‘Bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir’ sözü ile başlar sunumum. Her bir deneyimde, gençlerle bir araya gelip hayatımın tecrübelerini paylaşmak, onların geleceklerine ufuk açıcı bir etki yapma fırsatı buluyorum. İnanıyorum ki, doğru yönlendirmeler ve ilham verici hikayeler, büyük bir potansiyeli ortaya çıkarabilir ve geleceğe umutla bakmalarını sağlayabilir. Bu vesile ile ben de bir kişiye bile ilham olabilmişsem, umut vermişsem, ne mutlu bana" diye konuştu.

İrman, söyleşilerinin sonunda öğrencilere kitaplarından hediye etti.